Зеленский прокомментировал инцидент с неизвестными дронами, которые сопровождали его самолет во время визита в Ирландию

Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инцидент, который произошел во время его недавнего официального визита в Ирландию. Тогда четыре неизвестных БпЛА военного типа полетели в направлении полетной траектории президентского самолета в аэропорту Дублина.

Свой комментарий он озвучил, общаясь с журналистами 8 декабря голосовыми сообщениями в чате, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Инцидент с дронами в Ирландии

По словам главы государства, дроны в Дублине действительно были зафиксированы.

"Ирландия действительно подтвердила это. Будет следствие. Были дроны", — констатировал он.

На замечание, что президенту надо быть более внимательным к безопасности, он отметил, что охрана следит. И добавил, что уже все привыкли жить в атмосфере опасности.

"Максимально, как мы можем, мы осторожны. Наверное, наш сектор безопасности должен об этом думать и этим заниматься. Мы уже привыкли жить в таком формате, в таких обстоятельствах", — резюмировал он.

Напомним, в Офисе президента прокомментировали недавний инцидент с дронами, который произошел во время визита Владимира Зеленского в Ирландию.

Как известно, 2 декабря Владимир Зеленский и первая леди посетили Дублин с официальным визитом. Там они встретились с президентом Ирландии Кэтрин Коннолли.