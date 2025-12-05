Самолет Зеленского преследовали дроны в Ирландии — реакция Офиса президента

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В Офисе президента прокомментировали недавний инцидент, который произошел во время визита Владимира Зеленского в Ирландию. Неизвестные беспилотники "преследовали" самолет лидера страны во время полета.

В комментарии журналистам советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что ситуация не повлияла на визит, сообщает "Интерфакс-Украина".

В Офисе президента подтвердили инцидент с дронами, но заверили, что это никоим образом не повлияло на визит главы государства в Ирландию.

"За безопасность отвечает принимающая сторона. По их данным действительно были такие дроны, но это не повлияло на визит и не заставило что-то менять в визите", — подчеркнул Литвин.

Как сообщало ирландское издание The Journal, что "четыре неизвестных дрона военного типа нарушили запрещенную для полетов зону и полетели в направлении траектории полета самолета украинского президента в море вблизи аэропорта Дублина поздно вечером в понедельник".

По информации источников издания, самолет Зеленского приземлился чуть раньше запланированного времени — за несколько минут до инцидента, который произошел около 23:00. Дроны, как утверждает The Journal, достигли точки, где должен был пролетать президентский борт, именно в то время, когда он должен был там находиться. После этого БпЛА якобы кружили над кораблем ирландского флота, который был тайно выведен в море в рамках мер безопасности на время визита Зеленского.

Источники также сообщают, что дроны могли взлететь с северо-востока Дублина, вероятно из района Хоут, и находились в воздухе до двух часов. Ведется расследование, которое должно установить, запуск осуществили с суши или с необнаруженного судна.

Также отмечается, что комиссара полиции Джастина Келли проинформировали об инциденте рано утром следующего дня. Впоследствии информацию получили премьер-министр Ирландии, а также министры юстиции и обороны.

Напомним, 2 декабря Владимир Зеленский и первая леди посетили Дублин с официальным визитом. Там они встретились с президентом Ирландии Кэтрин Коннолли.

Кроме того, во время визита президент провел встречу с украинской общиной.