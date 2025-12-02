Відео
Зеленський зустрівся с українською громадою в Ірландії

Зеленський зустрівся с українською громадою в Ірландії

Дата публікації: 2 грудня 2025 23:25
Зеленський та перша леді зустрілися з українською громадою в Ірландії 2 грудня
Володимир Зеленський та Олена Зеленська разом з українською громадою в Ірландії. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

У вівторок, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський разом з першої леді Оленою Зеленському зустрілися з українською громадою в Ірландії. Між ними відбулася розмова.

Про це глава держави розповів у своєму Telegram-каналі.

Що відомо про зустріч Зеленського з українською громадою в Ірландії

Зеленський розповів, що між ним, першою леді та українською громадою відбулась "хороша й щира розмова". Він зазначив, що цей візит особливий, оскільки це перший візит президента України до Ірландії з моменту встановлення дипломатичних відносин після відновлення української незалежності.

Зеленський та перша леді зустрілися з українською громадою в Ірландії
Зеленський на зустрічі з українською громадою в Ірландії. Фото: Facebook Володимира Зеленського

"Сильний сигнал, що ми дійсно будуємо надійні відносини з Ірландією. І передусім значення в цьому процесі має українська громада тут. Дякую за цю зустріч і розмову. Важливо, щоб голос українців у світі й надалі був відчутним і сильним заради сили нашої держави", — резюмував президент.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський зустрівся із представниками ірландського бізнесу. Сторони обговорили співпрацю та інвестиції у подальшу відбудову України.

Також ми писали, що Зеленського з оваціями зустріли в парламенті Ірландії.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
