Главная Новости дня Зеленский встретился с украинской общиной в Ирландии

Зеленский встретился с украинской общиной в Ирландии

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 23:25
Зеленский и первая леди встретились с украинской общиной в Ирландии 2 декабря
Владимир Зеленский и Елена Зеленская вместе с украинской общиной в Ирландии. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Во вторник, 2 декабря, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской встретились с украинской общиной в Ирландии. Между ними состоялся разговор.

Об этом глава государства рассказал в своем Telegram-канале.

Зеленский рассказал, что между ним, первой леди и украинской общиной состоялся "хороший и искренний разговор". Он отметил, что этот визит особенный, поскольку это первый визит президента Украины в Ирландию с момента установления дипломатических отношений после восстановления украинской независимости.

Зеленський та перша леді зустрілися з українською громадою в Ірландії
Зеленский на встрече с украинской общиной в Ирландии. Фото: Facebook Владимира Зеленского

"Сильный сигнал, что мы действительно строим надежные отношения с Ирландией. И прежде всего значение в этом процессе имеет украинская община здесь. Спасибо за эту встречу и разговор. Важно, чтобы голос украинцев в мире и в дальнейшем был ощутимым и сильным ради силы нашего государства", — резюмировал президент.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский встретился с представителями ирландского бизнеса. Стороны обсудили сотрудничество и инвестиции в дальнейшее восстановление Украины.

Также мы писали, что Зеленского с овациями встретили в парламенте Ирландии.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
