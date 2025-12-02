Зеленский и первая леди встретились с украинской общиной в Ирландии 2 декабря

Владимир Зеленский и Елена Зеленская вместе с украинской общиной в Ирландии. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Во вторник, 2 декабря, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской встретились с украинской общиной в Ирландии. Между ними состоялся разговор.

Об этом глава государства рассказал в своем Telegram-канале.

Что известно о встрече Зеленского с украинской общиной в Ирландии

Зеленский рассказал, что между ним, первой леди и украинской общиной состоялся "хороший и искренний разговор". Он отметил, что этот визит особенный, поскольку это первый визит президента Украины в Ирландию с момента установления дипломатических отношений после восстановления украинской независимости.

Зеленский на встрече с украинской общиной в Ирландии. Фото: Facebook Владимира Зеленского

"Сильный сигнал, что мы действительно строим надежные отношения с Ирландией. И прежде всего значение в этом процессе имеет украинская община здесь. Спасибо за эту встречу и разговор. Важно, чтобы голос украинцев в мире и в дальнейшем был ощутимым и сильным ради силы нашего государства", — резюмировал президент.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский встретился с представителями ирландского бизнеса. Стороны обсудили сотрудничество и инвестиции в дальнейшее восстановление Украины.

Также мы писали, что Зеленского с овациями встретили в парламенте Ирландии.