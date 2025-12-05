Літак Зеленського переслідували дрони в Ірландії — реакція Офісу президента

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У Офісі президента прокоментували нещодавній інцидент, який стався під час візиту Володимира Зеленського до Ірландії. Невідомі безпілотники "переслідували" літак лідера країни під час польоту.

У коментарі журналістам радник президента з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що ситуація не вплинула на візит, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У Офісі президента підтвердили інцидент з дронами, але запевнили, що це жодним чином не вплинуло на візит глави держави до Ірландії.

"За безпеку відповідає сторона, що приймає. За їхніми даними дійсно були такі дрони, але це не вплинуло на візит і не змусило щось змінювати у візиті", — наголосив Литвин.

Як повідомляло ірландське видання The Journal, що "чотири невідомі дрони військового типу порушили заборонену для польотів зону і полетіли в напрямку траєкторії польоту літака українського президента в морі поблизу аеропорту Дубліна пізно ввечері в понеділок".

За інформацією джерел видання, літак Зеленського приземлився трохи раніше запланованого часу — за декілька хвилин до інциденту, який стався близько 23:00. Дрони, як стверджує The Journal, досягли точки, де мав пролітати президентський борт, саме в той час, коли він мав там перебувати. Після цього БпЛА нібито кружляли над кораблем ірландського флоту, який був таємно виведений у море в межах заходів безпеки на час візиту Зеленського.

Джерела також повідомляють, що дрони могли злетіти з північного сходу Дубліна, ймовірно з району Гоут, і перебували в повітрі до двох годин. Ведеться розслідування, яке має встановити, чи запуск здійснили з суші, чи з невиявленого судна.

Також зазначається, що комісара поліції Джастіна Келлі проінформували про інцидент рано вранці наступного дня. Згодом інформацію отримали прем'єр-міністр Ірландії, а також міністри юстиції та оборони.

Нагадаємо, 2 грудня Володимир Зеленський та перша леді відвідали Дублін з офіційним візитом. Там вони зустрілися із президенткою Ірландії Кетрін Конноллі.

Крім того, під час візиту президент провів зустріч з українською громадою.