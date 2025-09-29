Основні тези виступу Зеленського на Варшавському безпековому форумі

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 29 вересня, виступив на Варшавському безпековому форумі. Він заявив, що якщо Росія втратить можливість завдавати ударів із повітря, вона не зможе продовжувати війну та буде змушена шукати інші способи співіснувати.

Новини.LIVE зібрали головні тези з виступу глави української держави.

Що сказав президент

Основні тези Зеленського на Варшавському безпековому форумі:

