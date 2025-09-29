Основні тези виступу Зеленського на Варшавському безпековому форумі

Зеленський виступив на безпековому форумі — основні заяви
Дата публікації: 29 вересня 2025 17:19
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 29 вересня, виступив на Варшавському безпековому форумі. Він заявив, що якщо Росія втратить можливість завдавати ударів із повітря, вона не зможе продовжувати війну та буде змушена шукати інші способи співіснувати.
Новини.LIVE зібрали головні тези з виступу глави української держави.
Що сказав президент
Основні тези Зеленського на Варшавському безпековому форумі:
- Україна пропонує Польщі та всім партнерам створити надійний щит проти російських повітряних загроз;
- РФ могла використовувати танкери в Балтійському морі для запуску дронів — тих самих, які стали причиною серйозних проблем у Північній Європі;
- Україна очікує на ухвалення 19-й пакета санкцій Євросоюзу найближчим часом;
- отримати інформацію з Росії про місце проживання та стан викрадених в Україні дітей украй важко;
- Європа під загрозою агресивних дій Росії;
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко живе у своєму світі, але російський диктатор Володимир Путін інколи туди навідується. Тоді вони розмовляють як "два старі діди";
- президент назвав зброю, якої боїться Путін;
- Зеленський зробив заяву щодо нових кордонів України;
- позиція президента США Дональда Трампа збалансована і підтримує Україну;
- Росія не змогла дестабілізувати Молдову.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський провів телефонну розмову із Президенткою Молдови Маєю Санду та розповів деталі.
Також Верховний головнокомандувач ЗСУ розповів про ситуацію на фронті.
