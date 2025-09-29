Відео
Зеленський розповів про успіхи в розшуку викрадених Росією дітей

Зеленський розповів про успіхи в розшуку викрадених Росією дітей

Дата публікації: 29 вересня 2025 13:25
Росія викрала десятки тисяч дітей з України — скількох повернули
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Charly Triballeau

Президент України Володимир Зеленський наголосив на особливій важливості питання повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла з окупованих територій. Головним завданням визначено створення чіткого міжнародного реєстру дітей.

Про це Володимир Зеленський висловився під час виступу на безпековому форумі у Варшаві, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Зеленський розповів про прогрес повернення дітей з Росії

За його словами, на полях Генеральної асамблеї ООН відбувся спеціальний саміт, присвячений цій темі. Проте процес повернення українських дітей ускладнюється тим, що отримати інформацію з Росії про місце проживання та стан дітей украй важко.

"Частина дітей перебуває на тимчасово окупованих територіях, тисячі були вивезені до Росії", — сказав Володимир Зеленський. 

Зеленський підкреслив, що Україна не здатна впоратися з цим викликом самостійно, тому вдячна понад 40 країнам, які долучилися до ініціативи. За його словами, держави-учасниці, використовуючи свої економічні зв’язки та дипломатичні можливості, допомагатимуть шукати дітей і наповнювати реєстр реальними даними.

Він також визнав, що процес повернення дітей є надзвичайно складним і може тривати роками, оскільки йдеться про десятки тисяч дітей, яких Росія намагається приховати різними незаконними способами.

"Питання дітей — це не на дні чи місяці, а на роки вперед, на жаль. Мушу це констатувати, бо йдеться про десятки тисяч дітей. Росія приховує їх різними способами, безумовно, незаконними. Тому знайти їх дуже складно. Питання реєстру та повернення дітей є дуже складним. Щодо повернення, нам вдалося повернути 1 600 дітей", — висловився Володимир Зеленський.

Нагадаємо, також Володимир Зеленський висловився на вимоги Росії щодо окуповуваних територій в Україні та "нові" кордони.

Тим часом процес повернення дітей з Росії триває. У вересні в Україну повернули чергову групу неповнолітніх українців.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
