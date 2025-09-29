Россия похитила десятки тысяч детей из Украины — скольких вернули

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Charly Triballeau

Президент Украины Владимир Зеленский отметил особую важность вопроса возвращения украинских детей, которых Россия незаконно вывезла с оккупированных территорий. Главной задачей определено создание четкого международного реестра детей.

Об этом Владимир Зеленский высказался во время выступления на форуме по безопасности в Варшаве, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

По его словам, на полях Генеральной ассамблеи ООН состоялся специальный саммит, посвященный этой теме. Однако процесс возвращения украинских детей осложняется тем, что получить информацию из России о месте жительства и состоянии детей крайне трудно.

"Часть детей находится на временно оккупированных территориях, тысячи были вывезены в Россию", — сказал Владимир Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Украина не способна справиться с этим вызовом самостоятельно, поэтому благодарна более 40 странам, которые присоединились к инициативе. По его словам, государства-участники, используя свои экономические связи и дипломатические возможности, будут помогать искать детей и наполнять реестр реальными данными.

Он также признал, что процесс возвращения детей является чрезвычайно сложным и может длиться годами, поскольку речь идет о десятках тысяч детей, которых Россия пытается скрыть различными незаконными способами.

"Вопрос детей — это не на дни или месяцы, а на годы вперед, к сожалению. Должен это констатировать, потому что речь идет о десятках тысяч детей. Россия скрывает их различными способами, безусловно, незаконными. Поэтому найти их очень сложно. Вопрос реестра и возвращения детей является очень сложным. По возвращению, нам удалось вернуть 1 600 детей", — высказался Владимир Зеленский.

Напомним, также Владимир Зеленский высказался на требования России относительно оккупированных территорий в Украине и "новые" границы.

Между тем процесс возвращения детей из России продолжается. В сентябре в Украину вернули очередную группу несовершеннолетних украинцев.