Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский рассказал об успехах в розыске похищенных Россией детей

Зеленский рассказал об успехах в розыске похищенных Россией детей

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 13:25
Россия похитила десятки тысяч детей из Украины — скольких вернули
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Charly Triballeau

Президент Украины Владимир Зеленский отметил особую важность вопроса возвращения украинских детей, которых Россия незаконно вывезла с оккупированных территорий. Главной задачей определено создание четкого международного реестра детей.

Об этом Владимир Зеленский высказался во время выступления на форуме по безопасности в Варшаве, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Зеленский рассказал о прогрессе возвращения детей из России

По его словам, на полях Генеральной ассамблеи ООН состоялся специальный саммит, посвященный этой теме. Однако процесс возвращения украинских детей осложняется тем, что получить информацию из России о месте жительства и состоянии детей крайне трудно.

"Часть детей находится на временно оккупированных территориях, тысячи были вывезены в Россию", — сказал Владимир Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Украина не способна справиться с этим вызовом самостоятельно, поэтому благодарна более 40 странам, которые присоединились к инициативе. По его словам, государства-участники, используя свои экономические связи и дипломатические возможности, будут помогать искать детей и наполнять реестр реальными данными.

Он также признал, что процесс возвращения детей является чрезвычайно сложным и может длиться годами, поскольку речь идет о десятках тысяч детей, которых Россия пытается скрыть различными незаконными способами.

"Вопрос детей — это не на дни или месяцы, а на годы вперед, к сожалению. Должен это констатировать, потому что речь идет о десятках тысяч детей. Россия скрывает их различными способами, безусловно, незаконными. Поэтому найти их очень сложно. Вопрос реестра и возвращения детей является очень сложным. По возвращению, нам удалось вернуть 1 600 детей", — высказался Владимир Зеленский.

Напомним, также Владимир Зеленский высказался на требования России относительно оккупированных территорий в Украине и "новые" границы.

Между тем процесс возвращения детей из России продолжается. В сентябре в Украину вернули очередную группу несовершеннолетних украинцев.

Владимир Зеленский Офис президента дети похищение Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации