Основные тезисы выступления Зеленского на Варшавском форуме по безопасности

Зеленский выступил на форуме по безопасности — основные заявления
Дата публикации 29 сентября 2025 17:19
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 29 сентября, выступил на Варшавском форуме по безопасности. Он заявил, что если Россия потеряет возможность наносить удары с воздуха, она не сможет продолжать войну и будет вынуждена искать другие способы сосуществовать.
Новини.LIVE собрали главные тезисы из выступления главы украинского государства.
Что сказал президент
Основные тезисы Зеленского на Варшавском форуме по безопасности:
- Украина предлагает Польше и всем партнерам создать надежный щит против российских воздушных угроз;
- РФ могла использовать танкеры в Балтийском море для запуска дронов — тех самых, которые стали причиной серьезных проблем в Северной Европе;
- Украина ожидает принятия 19-й пакета санкций Евросоюза в ближайшее время;
- получить информацию из России о месте проживания и состоянии похищенных в Украине детей крайне трудно;
- Европа под угрозой агрессивных действий России;
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко живет в своем мире, но российский диктатор Владимир Путин иногда туда наведывается. Тогда они разговаривают как "два старых деда";
- президент назвал оружие, которого боится Путин;
- Зеленский сделал заявление о новых границах Украины;
- позиция президента США Дональда Трампа сбалансирована и поддерживает Украину;
- Россия не смогла дестабилизировать Молдову.
Напомним, сегодня Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Молдовы Майей Санду и рассказал детали.
Также Верховный главнокомандующий ВСУ рассказал о ситуации на фронте.
