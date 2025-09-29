Основные тезисы выступления Зеленского на Варшавском форуме по безопасности

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 29 сентября, выступил на Варшавском форуме по безопасности. Он заявил, что если Россия потеряет возможность наносить удары с воздуха, она не сможет продолжать войну и будет вынуждена искать другие способы сосуществовать.

Новини.LIVE собрали главные тезисы из выступления главы украинского государства.

Что сказал президент

Основные тезисы Зеленского на Варшавском форуме по безопасности:

