Главная Новости дня Зеленский выступил на форуме по безопасности — основные заявления

Зеленский выступил на форуме по безопасности — основные заявления

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 17:19
Основные тезисы выступления Зеленского на Варшавском форуме по безопасности
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 29 сентября, выступил на Варшавском форуме по безопасности. Он заявил, что если Россия потеряет возможность наносить удары с воздуха, она не сможет продолжать войну и будет вынуждена искать другие способы сосуществовать.

Новини.LIVE собрали главные тезисы из выступления главы украинского государства.

Что сказал президент

Основные тезисы Зеленского на Варшавском форуме по безопасности:

Напомним, сегодня Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Молдовы Майей Санду и рассказал детали.

Также Верховный главнокомандующий ВСУ рассказал о ситуации на фронте.

