Трамп дав інтерв'ю ЗМІ — які заяви зробив президент

Трамп дав велике інтерв'ю — головні заяви президента США
Президент США Дональд Трамп зробив низку важливих заяв щодо мирної угоди та ситуації в Україні. Він відповів, чи вийде Америка з переговорів і яка країна має найсильнішу позицію у переговорному процесі.
Новини.LIVE зібрали ключові заяви Дональда Трампа в інтерв'ю Politico.
Які заяви зробив Трампа, спілкуючись з журналістами
Дональд Трамп дав велике інтерв'ю Politico 8 грудня. Він висловився про Україну, ситуацію з переговорами та подальшу підтримку нашої держави. Головні заяви американського президента:
- Трамп заявив, що Зеленський домігся грошей, але втратив території. Він назвав українського лідера "чудовим продавцем", який змусив Джо Байдена дати йому 350 мільярдів доларів;
- Трамп назвав країну, яка має найсильнішу позицію в переговорах. Водночас він жорстко розкритикував Європу;
- Трамп відповів, чи відійде від переговорів, якщо не буде прогресу. Зокрема, він вкотре повторив тезу, що цієї війни не було б, якби він тоді був президентом США;
- президент США також зробив заяву щодо термінів підтримки ЄС України. За його словами, допомога повинна продовжуватися у будь-якому випадку;
- Трамп пояснив, хто "змусив" українців здати Крим Росії. У цьому він звинуватив експрезидента США;
- американський лідер пояснив, в чому складність мирної угоди США;
- Трамп заявив, що Україна має провести вибори навіть під час війни. Він наголосив, що український народ має право на власний вибір.
Крім того, очільник США оцінив перспективи України щодо вступу в НАТО. За його словами, цього варіанту не існувало ще до початку повномасштабної війни.
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп похизувався, що не дав нічого Україні з моменту свого другого терміну. Водночас він розкритикував своїх попередників.
Крім того, лідер США заявляв, що розчарований Володимиром Зеленським. За його словами, президент досі не ознайомився з мирним планом щодо завершення війни в Україні.
