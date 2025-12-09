Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп дав велике інтерв'ю — головні заяви президента США

Трамп дав велике інтерв'ю — головні заяви президента США

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 16:33
Трамп дав інтерв'ю ЗМІ — які заяви зробив президент
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп зробив низку важливих заяв щодо мирної угоди та ситуації в Україні. Він відповів, чи вийде Америка з переговорів і яка країна має найсильнішу позицію у переговорному процесі.

Новини.LIVE зібрали ключові заяви Дональда Трампа в інтерв'ю Politico. 

Реклама
Читайте також:

Які заяви зробив Трампа, спілкуючись з журналістами

Дональд Трамп дав велике інтерв'ю Politico 8 грудня. Він висловився про Україну, ситуацію з переговорами та подальшу підтримку нашої держави. Головні заяви американського президента:

Крім того, очільник США оцінив перспективи України щодо вступу в НАТО. За його словами, цього варіанту не існувало ще до початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп похизувався, що не дав нічого Україні з моменту свого другого терміну. Водночас він розкритикував своїх попередників. 

Крім того, лідер США заявляв, що розчарований Володимиром Зеленським. За його словами, президент досі не ознайомився з мирним планом щодо завершення війни в Україні. 

США переговори Дональд Трамп перемир'я війна в Україні мирний план
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації