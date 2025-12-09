Трамп дав інтерв'ю ЗМІ — які заяви зробив президент

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп зробив низку важливих заяв щодо мирної угоди та ситуації в Україні. Він відповів, чи вийде Америка з переговорів і яка країна має найсильнішу позицію у переговорному процесі.

Новини.LIVE зібрали ключові заяви Дональда Трампа в інтерв'ю Politico.

Які заяви зробив Трампа, спілкуючись з журналістами

Дональд Трамп дав велике інтерв'ю Politico 8 грудня. Він висловився про Україну, ситуацію з переговорами та подальшу підтримку нашої держави. Головні заяви американського президента:

Крім того, очільник США оцінив перспективи України щодо вступу в НАТО. За його словами, цього варіанту не існувало ще до початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп похизувався, що не дав нічого Україні з моменту свого другого терміну. Водночас він розкритикував своїх попередників.

Крім того, лідер США заявляв, що розчарований Володимиром Зеленським. За його словами, президент досі не ознайомився з мирним планом щодо завершення війни в Україні.