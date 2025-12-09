Трамп дал интервью СМИ — какие заявления сделал президент

Трамп дал большое интервью — главные заявления президента США
Президент США Дональд Трамп сделал ряд важных заявлений относительно мирного соглашения и ситуации в Украине. Он ответил, выйдет ли Америка из переговоров и какая страна имеет самую сильную позицию в переговорном процессе.
Новини.LIVE собрали ключевые заявления Дональда Трампа в интервью Politico.
Какие заявления сделал Трампа, общаясь с журналистами
Дональд Трамп дал большое интервью Politico 8 декабря. Он высказался об Украине, ситуации с переговорами и дальнейшей поддержке нашего государства. Главные заявления американского президента:
- Трамп заявил, что Зеленский добился денег, но потерял территории. Он назвал украинского лидера "замечательным продавцом", который заставил Джо Байдена дать ему 350 миллиардов долларов;
- Трамп назвал страну, которая имеет самую сильную позицию в переговорах. В то же время он жестко раскритиковал Европу;
- Трамп ответил, отойдет ли от переговоров, если не будет прогресса. В частности, он в очередной раз повторил тезис, что этой войны не было бы, если бы он тогда был президентом США;
- президент США также сделал заявление относительно сроков поддержки ЕС Украины. По его словам, помощь должна продолжаться в любом случае;
- Трамп объяснил, кто "заставил" украинцев сдать Крым России. В этом он обвинил экс-президента США;
- американский лидер объяснил, в чем сложность мирного соглашения США;
- Трамп заявил, что Украина должна провести выборы даже во время войны. Он подчеркнул, что украинский народ имеет право на собственный выбор.
Кроме того, глава США оценил перспективы Украины относительно вступления в НАТО. По его словам, этого варианта не существовало еще до начала полномасштабной войны.
Напомним, ранее Дональд Трамп похвастался, что не дал ничего Украине с момента своего второго срока. В то же время он раскритиковал своих предшественников.
Кроме того, лидер США заявлял, что разочарован Владимиром Зеленским. По его словам, президент до сих пор не ознакомился с мирным планом по завершению войны в Украине.
