Трамп дал большое интервью — главные заявления президента США

Трамп дал большое интервью — главные заявления президента США

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 16:33
Трамп дал интервью СМИ — какие заявления сделал президент
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп сделал ряд важных заявлений относительно мирного соглашения и ситуации в Украине. Он ответил, выйдет ли Америка из переговоров и какая страна имеет самую сильную позицию в переговорном процессе.

Новини.LIVE собрали ключевые заявления Дональда Трампа в интервью Politico.

Читайте также:

Какие заявления сделал Трампа, общаясь с журналистами

Дональд Трамп дал большое интервью Politico 8 декабря. Он высказался об Украине, ситуации с переговорами и дальнейшей поддержке нашего государства. Главные заявления американского президента:

Кроме того, глава США оценил перспективы Украины относительно вступления в НАТО. По его словам, этого варианта не существовало еще до начала полномасштабной войны.

Напомним, ранее Дональд Трамп похвастался, что не дал ничего Украине с момента своего второго срока. В то же время он раскритиковал своих предшественников.

Кроме того, лидер США заявлял, что разочарован Владимиром Зеленским. По его словам, президент до сих пор не ознакомился с мирным планом по завершению войны в Украине.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
