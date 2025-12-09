Видео
Главная Новости дня Трамп оценил перспективы Украины относительно вступления в НАТО

Трамп оценил перспективы Украины относительно вступления в НАТО

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 15:09
Трамп оценил перспективы Украины относительно вступления в НАТО
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос невозможности вступления Украины в НАТО существовал задолго до прихода Владимира Путина. Такое понимание было сформировано в международной политике еще раньше.

Об этом американский лидер сообщил в интервью для Politico во вторник, 9 декабря.

Вступление Украины в НАТО

По словам Трампа, в период первых контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным вопрос членства в Альянсе стал ключевым.

Он вспомнил, что во время его встречи с Зеленским, украинский лидер якобы выразил два требования — возвращение Крыма и вступление Украины в НАТО, причем сделал это довольно жестко.

"Он сказал это не очень приятно, знаете", — добавил Трамп.

Напомним, что президент США Дональд Трамп также Европа продолжит поддерживать Украину, даже если ЕС окажется на грани истощения.

Также Трамп объяснил, в чем сложность мирного соглашения для завершения войны России против Украины.

США владимир путин НАТО Дональд Трамп Украина
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
