Трамп оцінив перспективи України щодо вступу в НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що питання неможливості вступу України до НАТО існувало задовго до приходу Володимира Путіна. Таке розуміння було сформоване у міжнародній політиці ще раніше.

Про це американський лідер повідомив в інтерв’ю для Politico у вівторок, 9 грудня.

Вступ України у НАТО

За словами Трампа, у період перших контактів з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Путіним питання членства в Альянсі стало ключовим.

Він згадав, що під час його зустрічі із Зеленським, український лідер нібито висловив дві вимоги — повернення Криму та вступ України до НАТО, причому зробив це доволі жорстко.

"Він сказав це не дуже приємно, знаєте", — додав Трамп.

Також Трамп пояснив, в чому складність мирної угоди для завершення війни Росії проти України.