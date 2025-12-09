Трамп оцінив перспективи України щодо вступу в НАТО
Президент США Дональд Трамп заявив, що питання неможливості вступу України до НАТО існувало задовго до приходу Володимира Путіна. Таке розуміння було сформоване у міжнародній політиці ще раніше.
Про це американський лідер повідомив в інтерв’ю для Politico у вівторок, 9 грудня.
Вступ України у НАТО
За словами Трампа, у період перших контактів з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Путіним питання членства в Альянсі стало ключовим.
Він згадав, що під час його зустрічі із Зеленським, український лідер нібито висловив дві вимоги — повернення Криму та вступ України до НАТО, причому зробив це доволі жорстко.
"Він сказав це не дуже приємно, знаєте", — додав Трамп.
Також Трамп пояснив, в чому складність мирної угоди для завершення війни Росії проти України.
Також Трамп пояснив, в чому складність мирної угоди для завершення війни Росії проти України.
