Главная Новости дня Трамп объяснил, кто "заставил" украинцев сдать Крым России

Трамп объяснил, кто "заставил" украинцев сдать Крым России

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 15:05
Трамп сказал, кто заставил Украину отдать Крым России
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что 44-й президент Барак Обама "заставил" Украину отдать Крым России. По его словам, полуостров был сердцем страны, поскольку он очень красивый.

Об этом Дональд Трамп сообщил в интервью Politico во вторник, 9 декабря.

Читайте также:

Трамп высказался о Крыме

Лидер США отметил, что хорошо разбирается в недвижимости, поэтому высоко оценивает ценность Крыма.

"Когда я смотрю каждый раз на эту карту, я говорю: "О, этот Крым такой красивый". Он окружен морем с четырех сторон", — говорит Трамп.

По его словам, полуостров огромный и он соединяет часть Украины через маленький пирс.

"Это четыре стороны океана в самой теплой части. Там лучшая погода, все самое лучшее", — отметил лидер США.

Трамп объяснил, что Крым сдать России "заставил" Барак Обама.

Напомним, американский президент объяснил, в чем сложность заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

Кроме того, Трамп отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский добился денег от Байдена, но потерял территории.

США война Крым Дональд Трамп Украина Барак Обама
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
