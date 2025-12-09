Трамп заявил, что Зеленский получил средства, но потерял территории

Трамп заявил, что Зеленский добился денег, но потерял территории
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский добился денег, но потерял четверть территории страны.
Об этом Дональд Трамп сообщил в интервью Politico во вторник, 9 декабря.
Заявление Трампа о потере территории Украины
Американский президент сравнил Зеленского с американским шоуменом, бизнесменом и политиком Финеасом Тейлором Барнумом. По его словам, украинский лидер "замечательный продавец".
"Он заставил нечестного Джо Байдена дать ему 350 миллиардов долларов. И посмотрите, что это ему дало. Около 25 процентов его страны исчезло", — заявил Трамп.
Напомним, лидер США заявил, что европейцы находятся на "неправильном пути", поэтому им необходимо быть осторожными.
Кроме того, Трамп отметил, что Россия сейчас находится в сильной переговорной позиции.
