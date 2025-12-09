Видео
Главная Новости дня Трамп заявил, что Зеленский добился денег, но потерял территории

Трамп заявил, что Зеленский добился денег, но потерял территории

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 13:52
Трамп заявил, что Зеленский получил средства, но потерял территории
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Anna Rose Layden

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский добился денег, но потерял четверть территории страны.

Об этом Дональд Трамп сообщил в интервью Politico во вторник, 9 декабря.

Читайте также:

Заявление Трампа о потере территории Украины

Американский президент сравнил Зеленского с американским шоуменом, бизнесменом и политиком Финеасом Тейлором Барнумом. По его словам, украинский лидер "замечательный продавец".

"Он заставил нечестного Джо Байдена дать ему 350 миллиардов долларов. И посмотрите, что это ему дало. Около 25 процентов его страны исчезло", — заявил Трамп.

Напомним, лидер США заявил, что европейцы находятся на "неправильном пути", поэтому им необходимо быть осторожными.

Кроме того, Трамп отметил, что Россия сейчас находится в сильной переговорной позиции.

Владимир Зеленский США война Дональд Трамп Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
