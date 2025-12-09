Трамп заявив, що Зеленський отримав кошти, але втратив території

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Anna Rose Layden

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Президент України Володимир Зеленський домігся грошей, але втратив чверть території країни.

Про це Дональд Трамп повідомив в інтервʼю Politico у вівторок, 9 грудня.

Заява Трампа про втрату території України

Американський президент порівняв Зеленського з американським шоуменом, бізнесменом та політиком Фінеасом Тейлором Барнумом. За його словами, український лідер "чудовий продавець".

"Він змусив нечесного Джо Байдена дати йому 350 мільярдів доларів. І подивіться, що це йому дало. Близько 25 відсотків його країни зникло", — заявив Трамп.

Нагадаємо, лідер США заявив, що європейці знаходяться на "неправильному шляху", тому їм необхідно бути обережними.

Крім того, Трамп наголосив, що Росія наразі перебуває у найсильнішій переговорній позиції.