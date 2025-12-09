Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп заявив, що Зеленський домігся грошей, але втратив території

Трамп заявив, що Зеленський домігся грошей, але втратив території

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 13:52
Трамп заявив, що Зеленський отримав кошти, але втратив території
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Anna Rose Layden

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Президент України Володимир Зеленський домігся грошей, але втратив чверть території країни.

Про це Дональд Трамп повідомив в інтервʼю Politico у вівторок, 9 грудня.

Реклама
Читайте також:

Заява Трампа про втрату території України

Американський президент порівняв Зеленського з американським шоуменом, бізнесменом та політиком Фінеасом Тейлором Барнумом. За його словами, український лідер "чудовий продавець".

"Він змусив нечесного Джо Байдена дати йому 350 мільярдів доларів. І подивіться, що це йому дало. Близько 25 відсотків його країни зникло", — заявив Трамп.

Нагадаємо, лідер США заявив, що європейці знаходяться на "неправильному шляху", тому їм необхідно бути обережними.

Крім того, Трамп наголосив, що Росія наразі перебуває у найсильнішій переговорній позиції.

Володимир Зеленський США війна Дональд Трамп Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації