Трамп заявив, що Зеленський отримав кошти, але втратив території

Трамп заявив, що Зеленський домігся грошей, але втратив території
Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Президент України Володимир Зеленський домігся грошей, але втратив чверть території країни.
Про це Дональд Трамп повідомив в інтервʼю Politico у вівторок, 9 грудня.
Заява Трампа про втрату території України
Американський президент порівняв Зеленського з американським шоуменом, бізнесменом та політиком Фінеасом Тейлором Барнумом. За його словами, український лідер "чудовий продавець".
"Він змусив нечесного Джо Байдена дати йому 350 мільярдів доларів. І подивіться, що це йому дало. Близько 25 відсотків його країни зникло", — заявив Трамп.
Нагадаємо, лідер США заявив, що європейці знаходяться на "неправильному шляху", тому їм необхідно бути обережними.
Крім того, Трамп наголосив, що Росія наразі перебуває у найсильнішій переговорній позиції.
