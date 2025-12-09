Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп пояснив, хто "змусив" українців здати Крим Росії

Трамп пояснив, хто "змусив" українців здати Крим Росії

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 15:05
Трамп сказав, хто змусив Україну віддати Крим Росії
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що 44-й президент Барак Обама "змусив" Україну віддати Крим Росії. За його словами, півострів був серцем країни, оскільки він дуже гарний.

Про це Дональд Трамп повідомив в інтервʼю Politico у вівторок, 9 грудня.

Реклама
Читайте також:

Трамп висловився про Крим

Лідер США зазначив, що добре розбирається в нерухомості, тому високо оцінює цінність Криму.

"Коли я дивлюся щоразу на цю карту, я кажу: "О, цей Крим такий гарний". Він оточений морем з чотирьох боків", — каже Трамп.

За його словами, півострів величезний та він зʼєднує частину України через маленький пірс.

"Це чотири сторони океану в найтеплішій частині. Там найкраща погода, все найкраще", — зауважив лідер США.

Трамп пояснив, що Крим здати Росії "змусив" Барак Обама.

Нагадаємо, американський президент пояснив, у чому складність укладення мирної угоди між Росією та Україною.

Крім того, Трамп наголосив, що український лідер Володимир Зеленський домігся грошей від Байдена, але втратив території.

США війна Крим Дональд Трамп Україна Барак Обама
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації