Трамп пояснив, хто "змусив" українців здати Крим Росії
Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що 44-й президент Барак Обама "змусив" Україну віддати Крим Росії. За його словами, півострів був серцем країни, оскільки він дуже гарний.
Про це Дональд Трамп повідомив в інтервʼю Politico у вівторок, 9 грудня.
Трамп висловився про Крим
Лідер США зазначив, що добре розбирається в нерухомості, тому високо оцінює цінність Криму.
"Коли я дивлюся щоразу на цю карту, я кажу: "О, цей Крим такий гарний". Він оточений морем з чотирьох боків", — каже Трамп.
За його словами, півострів величезний та він зʼєднує частину України через маленький пірс.
"Це чотири сторони океану в найтеплішій частині. Там найкраща погода, все найкраще", — зауважив лідер США.
Трамп пояснив, що Крим здати Росії "змусив" Барак Обама.
Нагадаємо, американський президент пояснив, у чому складність укладення мирної угоди між Росією та Україною.
Крім того, Трамп наголосив, що український лідер Володимир Зеленський домігся грошей від Байдена, але втратив території.
