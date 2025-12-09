Трамп сказав, хто змусив Україну віддати Крим Росії

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що 44-й президент Барак Обама "змусив" Україну віддати Крим Росії. За його словами, півострів був серцем країни, оскільки він дуже гарний.

Про це Дональд Трамп повідомив в інтервʼю Politico у вівторок, 9 грудня.

Реклама

Читайте також:

Трамп висловився про Крим

Лідер США зазначив, що добре розбирається в нерухомості, тому високо оцінює цінність Криму.

"Коли я дивлюся щоразу на цю карту, я кажу: "О, цей Крим такий гарний". Він оточений морем з чотирьох боків", — каже Трамп.

За його словами, півострів величезний та він зʼєднує частину України через маленький пірс.

"Це чотири сторони океану в найтеплішій частині. Там найкраща погода, все найкраще", — зауважив лідер США.

Трамп пояснив, що Крим здати Росії "змусив" Барак Обама.

Нагадаємо, американський президент пояснив, у чому складність укладення мирної угоди між Росією та Україною.

Крім того, Трамп наголосив, що український лідер Володимир Зеленський домігся грошей від Байдена, але втратив території.