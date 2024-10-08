Прикордонники затримали військовозобов'язаних на шляху до Молдови

Спроба втечі провалилася — прикордонники затримали 14 осіб біля кордону Молдови
Військовозобов'язані чоловіки намагалися непомітно дібратися до кордону з Молдовою. Усі три групи осіб були затримані прикордонниками.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram у вівторок, 8 жовтня.
Військовозобов'язані намагалися незаконно потрапити до Молдови
Повідомляється, що 14 осіб намагалися непомітно дістатися до кордону України з Молдовою.
"Діставатися кордону малими групами, щоб бути непомітними для прикордонників — таку тактику випробували на собі аж 14 чоловіків", — йдеться в повідомленні.
За таку ідею кожен із чоловіків заплатив власнику анонімного телеграм-каналу від 120 до 160 тисяч гривень. Проте їхній задум не спрацював — усі три групи були затримані.
"Їхню подальшу долю визначатиме суд", — зазначили у Держприкордонслужбі.
Нагадаємо, у Сумах працівники затримали благодійників, які організували незаконний продаж волонтерських посвідчень. Завдяки цим документам, "клієнти" могли мати бронювання від мобілізації та навіть виїжджати за кордон.
Раніше ми писали, що у пункті пропуску "Краківець" Львівської області прикордонники нелегально переправляли чоловіків за кордон. Підозри отримали заступник начальника одного з відділень пункту та інспектор.
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