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Символ поваги — компанія Pfizer отримала прапор ГУР з підписом Буданова

8 жовтня 2024 19:02
Денис Котляров - Редактор новин
Денис Котляров
Редактор новин
Future for Ukraine передали підписаний прапор ГУР фонду Pfizer
Команда фонду Future for Ukraine передала Pfizer прапор ГУР. Фото: FFU
Денис Котляров - Редактор новин
Денис Котляров
Редактор новин

Команда фонду Future for Ukraine (FFU) у вівторок, 8 жовтня, відвідала офіс фундації Pfizer в Україні та вручила прапор Головного управління розвідки Міністерства оборони, підписаний Кирилом Будановим. Відомо, що генерал-лейтенант рідко залишає автографи, тому цей прапор має особливу цінність і є унікальним подарунком, що символізує велику повагу та вдячність.

Про це повідомляє Future for Ukraine.

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Прапор ГУР для Pfizer від Future for Ukraine

Прапор ГУР, на якому зображена срібна сова з мечем, спрямованим на територію Росії, був підписаний Кирилом Будановим у 2023 році спеціально для фонду Future for Ukraine. Цим жестом генерал-лейтенант висловив подяку фонду за його значний внесок у допомогу українцям, які постраждали від війни.

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Прапор ГУР для Pfizer від Future for Ukraine. Фото: FFU

Прапор з підписом Буданова став одним із найцінніших лотів на аукціонах для збору коштів на підтримку армії. Основна мета цього унікального подарунка — зібрати фінанси на протезування та реабілітацію українських військових із складними ампутаціями за кордоном, що організовує фонд.

Чому прапор подарували для Pfizer

Восени 2023 року після численних перевірок FFU отримав грант від фундації Pfizer Foundation у розмірі 1 000 000 доларів на реалізацію Програми протезування українських військових.

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Команда FFU та Pfizer. Фото: FFU

Загалом фундація Pfizer виділила 40 мільйонів доларів у вигляді грантів для 15 неурядових організацій та волонтерських груп, що надають життєво необхідну гуманітарну допомогу українцям.

Завдяки грантовим коштам фонду вдалося забезпечити високоякісне біонічне протезування та реабілітацію в США для 13 важкопоранених українських захисників. Це включало пацієнтів з ампутацією верхніх кінцівок вище ліктя та зі складною ампутацією нижніх кінцівок, серед яких двоє бійців з подвійною ампутацією ніг та один з ампутованими рукою та ногою. Грант також покрив витрати на переліт і проживання.

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Прапор ГУР для Pfizer від Future for Ukraine. Фото: FFU

Після успішної реалізації програми, фундація Pfizer виділила додаткові 600 000 доларів для протезування українських військових фондом FFU. У межах цієї суми вже троє українських військових проходять реабілітацію та протезування в клініці MCOP у Сільвер-Спрінг, Вашингтон. Багато інших пацієнтів також чекають на свою чергу, сподіваючись повернутися до активного життя завдяки сучасним протезам.

Враховуючи значну підтримку в розмірі 1 600 000 доларів, команда FFU мала честь вручити прапор фонду Pfizer та особисто висловити подяку представникам компанії.

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Зустріч FFU та Pfizer. Фото: FFU

Як минула зустріч FFU та Pfizer

Команда представництва Pfizer підтримує всіх бійців, які пройшли протезування завдяки фонду. Раніше Pfizer долучалися до благодійного забігу, організованого FFU на підтримку людей з протезами влітку на ВДНГ. Вони були раді знову прийняти делегацію FFU у своєму офісі сьогодні, особливо з таким значущим подарунком.

На зустріч також завітав ветеран Владислав Курілов, який втратив на війні обидві ноги та завдяки грантовим коштам отримав безоплатне біонічне протезування кінцівок у США. 

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Владислав Курілов. Фото: FFU

Історію Влада можна прочитати тут. А перші кроки на протезах Влада та інших захисників дивитись тут

Задонатити на протезування та реабілітацію українських військових можна на сайті фонду: https://ffu.foundation/cases/protezuvannya-ukrayinciv 

Підтримайте наших захисників — допоможіть їм повернутись до активного життя та втілити свої мрії, які зруйнувала війна. 

Україна прапор благодійність Кирило Буданов Future for Ukraine ГУР

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