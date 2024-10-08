Future for Ukraine передали подписанный флаг ГУР фонду Pfizer

Команда фонда Future for Ukraine передала Pfizer флаг ГУР. Фото: FFU

Команда фонда Future for Ukraine (FFU) во вторник, 8 октября, посетила офис фонда Pfizer в Украине и вручила флаг Главного управления разведки Министерства обороны, подписанный Кириллом Будановым. Известно, что генерал-лейтенант редко оставляет автографы, поэтому этот флаг имеет особую ценность и является уникальным подарком, символизирующим большое уважение и благодарность.

Об этом сообщает Future for Ukraine.

Читайте также:

Флаг ГУР для Pfizer от Future for Ukraine

Флаг ГУР, на котором изображена серебряная сова с мечом, направленным на территорию России, был подписан Кириллом Будановым в 2023 году специально для фонда Future for Ukraine. Этим жестом генерал-лейтенант выразил благодарность фонду за его значительный вклад в помощь украинцам, пострадавшим от войны.

Флаг ГУР для Pfizer от Future for Ukraine. Фото: FFU

Флаг с подписью Буданова стал одним из самых ценных лотов на аукционах для сбора средств в поддержку армии. Основная цель этого уникального подарка — собрать финансы на протезирование и реабилитацию украинских военных со сложными ампутациями за рубежом, которые организует фонд.

Почему флаг подарили для Pfizer

Осенью 2023 года после многочисленных проверок FFU получил грант от фонда Pfizer Foundation в размере 1 000 000 долларов на реализацию Программы протезирования украинских военных.

Команда FFU и Pfizer. Фото: FFU

В общей сложности фонд Pfizer выделил 40 миллионов долларов в виде грантов для 15 неправительственных организаций и волонтерских групп, оказывающих жизненно необходимую гуманитарную помощь украинцам.

Благодаря грантовым средствам фонда удалось обеспечить высококачественное бионическое протезирование и реабилитацию в США для 13 тяжелораненых украинских защитников. Это включало пациентов с ампутацией верхних конечностей выше локтя и со сложной ампутацией нижних конечностей, среди которых двое бойцов с двойной ампутацией ног и один с ампутированными рукой и ногой. Грант также покрыл расходы на перелет и проживание.

Флаг ГУР для Pfizer от Future for Ukraine. Фото: FFU

После успешной реализации программы, фонд Pfizer выделил дополнительные 600 000 долларов для протезирования украинских военных фондом FFU. В рамках этой суммы уже трое украинских военных проходят реабилитацию и протезирование в клинике MCOP в Сильвер-Спринг, Вашингтон. Многие другие пациенты также ждут своей очереди, надеясь вернуться к активной жизни благодаря современным протезам.

Учитывая значительную поддержку в размере 1 600 000 долларов, команда FFU имела честь вручить флаг фонда Pfizer и лично выразить благодарность представителям компании.

Встреча FFU и Pfizer. Фото: FFU

Как прошла встреча FFU и Pfizer

Команда представительства Pfizer поддерживает всех бойцов, которые прошли протезирование благодаря фонду. Ранее Pfizer участвовали в благотворительном забеге, организованном FFU в поддержку людей с протезами летом на ВДНХ. Они были рады снова принять делегацию FFU в своем офисе сегодня, особенно с таким значимым подарком.

Встречу также посетил ветеран Владислав Курилов, который потерял на войне обе ноги и благодаря грантовым средствам получил бесплатное бионическое протезирование конечностей в США.

Владислав Курилов. Фото: FFU

Историю Влада можно прочитать здесь. А первые шаги на протезах Влада и других защитников смотреть здесь.

Задонатиты на протезирование и реабилитацию украинских военных можно на сайте фонда: https://ffu.foundation/cases/protezuvannya-ukrayinciv

Поддержите наших защитников — помогите им вернуться к активной жизни и воплотить свои мечты, разрушенные войной.