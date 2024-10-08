Відключення світла завтра — чи буде електроенергія в українців 9 жовтня

Аварійна бригада ДТЕК. Фото: dtek.com

Відключення світла в Україні завтра, 9 жовтня, не прогнозуються. Однак до громадян звернулися із закликом.

Про це повідомляє Укренерго у вівторок, 8 жовтня.

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Відключення світла в Україні 9 жовтня

В Україні в середу, 9 жовтня, заходи обмеження споживання не плануються.

"За можливості, користуйтесь потужними електроприладами у період найпродуктивнішої роботи СЕС — з 10:00 до 16:00", — йдеться у повідомленні.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні знижено тариф на електроенергію для користувачів, які використовують її для опалення. Новий тариф становитиме 2,64 грн за 1 кВт*год замість попередніх 4,32 грн.

Також директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, як довго не буде обмежень світла в Україні. Він зробив прогноз, опираючись на погоду та умову відсутності масштабних російських атак.