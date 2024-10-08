Отключение света завтра — будет ли электроэнергия у украинцев 9 октября

Отключение света в Украине завтра — в Укрэнерго сделали заявление
Отключение света в Украине завтра, 9 октября, не прогнозируется. Однако к гражданам обратились с призывом.
Об этом сообщает Укрэнерго во вторник, 8 октября.
Отключение света в Украине 9 октября
В Украине в среду, 9 октября, меры по ограничению потребления не планируются.
"По возможности, пользуйтесь мощными электроприборами в период продуктивной работы СЭС — с 10:00 до 16:00", — говорится в сообщении.
Напомним, с 1 октября в Украине снижен тариф на электроэнергию для пользователей, использующих ее для отопления. Новый тариф будет составлять 2,64 грн за 1 кВт*ч вместо предыдущих 4,32 грн.
Также, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, как долго не будет ограничений света в Украине. Он сделал прогноз, опираясь на погоду и условие отсутствия масштабных российских атак.
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