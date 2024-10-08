Нардеп повідомив, що Захід може незабаром дозволити Україні бити вглиб РФ

Заступник голови оборонного комітету ВРУ Єгор Чернєв. Фото: Слуга народу

Заступник голови оборонного комітету ВРУ Єгор Чернєв висловив думку, що західні союзники можуть найближчим часом дозволити Україні бити вглиб території Росії. Однак він зазначив, що це рішення, ймовірно, не буде оприлюднене одразу.

Про це він розповів в коментарі РБК-Україна у вівторок, 8 жовтня.

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Заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Єгор Чернєв висловив припущення, що рішення не було озвучене відразу, щоб не дати можливість Росії підготуватися на полі бою.

Депутат Верховної Ради висловив припущення, що як ухвалення рішення, так і його анонс можуть бути відкладені до періоду після президентських виборів у США.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони Сполучених Штатів виступили проти збиття силами НАТО російських дронів і ракет у небі над Україною. Втім, американська сторона розглядає інші варіанти допомоги нашій державі.

Також ми писали, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генералом Чарльзом Брауном.