Нардеп сообщил, что Запад может в скором времени позволить Украине бить вглубь РФ

Заместитель председателя оборонного комитета ВРУ Егор Чернев. Фото: Слуга народа

Заместитель председателя оборонного комитета ВРУ Егор Чернев выразил мнение, что западные союзники могут в ближайшее время разрешить Украине бить вглубь территории России. Однако он отметил, что это решение, вероятно, не будет обнародовано сразу.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина во вторник, 8 октября.

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Заместитель председателя оборонного комитета Верховной Рады Егор Чернев предположил, что решение не было озвучено сразу, чтобы не дать возможность России подготовиться на поле боя.

Депутат Верховной Рады предположил, что как принятие решения, так и его анонс могут быть отложены до периода после президентских выборов в США.

Напомним, в Министерстве обороны Соединенных Штатов выступили против уничтожения силами НАТО российских дронов и ракет в небе над Украиной. Впрочем, американская сторона рассматривает другие варианты помощи нашему государству.

Также мы писали, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном.