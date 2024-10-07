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Прикордонники допомогли десяткам ухилянтів втекти за кордон — ДБР розкрило схему

7 жовтня 2024 16:57
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Виїзд чоловіків з України — прикордонники допомогли переправити десятки ухилянтів у ЄС
Перевірка документів на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У пункті пропуску "Краківець" Львівської області прикордонники нелегально переправляли чоловіків за кордон. Підозри отримали заступник начальника одного з відділень пункту та інспектор.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР) у понеділок, 7 жовтня.

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Як діяла схема 

У матеріалах слідства вказано, що цивільні спільники прикордонників через соцмережі шукали охочих чоловіків виїхати за межі України та забезпечували їх підробленими документами про встановлення III групи інвалідності. Після цього чоловіки прямували на пункт пропуску "Краківець", де їх зустрічав посадовець.

"Він направляв ухилянтів поза чергою в одну із вільних смуг руху, забирав паспорти та посвідчення про інвалідність та передавав їх інспектору. Посадовець запевняв, що ці особи перебувають "на контролі" у керівництва і потрібно зробити все, аби вони якнайшвидше перетнули кордон", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за вказівкою керівника, інспектор не проводив належної перевірки документів та вносив неправдиву інформацію до системи. Після цього чоловіки "законно" виїжджали до Польщі.

"За такою схемою у травні-червні 2024 року до Польщі потрапили 27 призовників", — наголосили у ДБР.

Там додали, що заступнику начальника повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон. Його відсторонено від виконання обов’язків, обрано запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави. Інспектору пункту пропуску пред’явлено підозру у несанкціонованій зміні інформації.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років", — підсумували у Держбюро.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області програміст намагався втекти з України за кордон. Свій вчинок він пояснив тим, що в Україні IT-спеціалістам складно знайти роботу за фахом.

Нагадаємо, на період дії правового режиму воєнного стану громадянам України чоловічої статі заборонено виїзд за кордон. Таке право мають лише окремі категорії осіб за наявності певних документів. Проте навіть їм можуть відмовити у перетині кордону. 

кордон ДБР прикордонники ухилянти ДПСУ виїзд за кордон

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