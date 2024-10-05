Як суд покарав програміста з Одеської області, який намагався втекти за кордон

Зала засідань Красноокнянського районного суду Одеської області. Фото ілюстративне: ko.od.court.gov.ua

В Одеській області програміст намагався втекти з України за кордон. Свій вчинок він пояснив тим, що в Україні IT-спеціалістам складно знайти роботу за фахом.

Про це йдеться у вироку, який Красноокнянський районний суд Одеської області ухвалив 6 березня поточного року.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, в ніч проти 25 лютого поточного року фігуранта разом із групою осіб виявили на відстані одного кілометру від державного кордону, на околицях села Новосеменівка Подільського району Одеської області. Чоловік планував перетнути держрубіж і потрапити в Молдову в обхід пунктів пропуску.

Рішення суду

На судове засідання обвинувачений не з'явився, але подав заяву, в якій визнав свою провину та пояснив, чому вирішив так вчинити.

"Мав намір незаконно перетнути державний кордон України в Республіку Молдова для подальшого пересування до країн ЄС, а саме до Республіки Польща, щоб допомогти родичам, у звʼязку з тим, що інші компанії ІТ не хочуть працювати із працівниками з України, де йде війна. До працівників державної прикордонної служби претензій не має", — зазначено в матеріалах справи.

Суд визнав чоловіка винним у незаконному перетинанні держкордону групою осіб (частина друга статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та наклав на нього штраф у розмірі 13 600 гривень. Крім цього, порушника зобов'язали до сплати 605 гривень 60 копійок судового збору.

Упродовж 30 днів від дня проголошення вироку судове рішення можна було оскаржити, подавши апеляцію. Наразі в обвинуваченого вже немає такої можливості: вирок набув законної чинності.

Нагадаємо, в Одеській області винесли вирок чоловіку, який тричі відмовлявся ставати на військовий облік. За вчинене фігурант має сплатити понад п'ять тисяч гривень штрафу.

Також ми повідомляли про суд над жителькою Ковеля, яка повідомляла про місця вручення повісток. Жінку засудили до одного року іспитового терміну. До того ж у неї конфіскували телефон.