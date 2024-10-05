Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Програміст хотів втекти за кордон через безробіття в Україні — що вирішив суд arrow

Програміст хотів втекти за кордон через безробіття в Україні — що вирішив суд

5 жовтня 2024 01:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Як суд покарав програміста з Одеської області, який намагався втекти за кордон
Зала засідань Красноокнянського районного суду Одеської області. Фото ілюстративне: ko.od.court.gov.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

В Одеській області програміст намагався втекти з України за кордон. Свій вчинок він пояснив тим, що в Україні IT-спеціалістам складно знайти роботу за фахом.

Про це йдеться у вироку, який Красноокнянський районний суд Одеської області ухвалив 6 березня поточного року. 

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, в ніч проти 25 лютого поточного року фігуранта разом із групою осіб виявили на відстані одного кілометру від державного кордону, на околицях села Новосеменівка Подільського району Одеської області. Чоловік планував перетнути держрубіж і потрапити в Молдову в обхід пунктів пропуску.

Рішення суду

На судове засідання обвинувачений не з'явився, але подав заяву, в якій визнав свою провину та пояснив, чому вирішив так вчинити.

"Мав намір незаконно перетнути державний кордон України в Республіку Молдова для подальшого пересування до країн ЄС, а саме до Республіки Польща, щоб допомогти родичам, у звʼязку з тим, що інші компанії ІТ не хочуть працювати із працівниками з України, де йде війна. До працівників державної прикордонної служби претензій не має", — зазначено в матеріалах справи.

Суд визнав чоловіка винним у незаконному перетинанні держкордону групою осіб (частина друга статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та наклав на нього штраф у розмірі 13 600 гривень. Крім цього, порушника зобов'язали до сплати 605 гривень 60 копійок судового збору.

Упродовж 30 днів від дня проголошення вироку судове рішення можна було оскаржити, подавши апеляцію. Наразі в обвинуваченого вже немає такої можливості: вирок набув законної чинності.

Нагадаємо, в Одеській області винесли вирок чоловіку, який тричі відмовлявся ставати на військовий облік. За вчинене фігурант має сплатити понад п'ять тисяч гривень штрафу.  

Також ми повідомляли про суд над жителькою Ковеля, яка повідомляла про місця вручення повісток. Жінку засудили до одного року іспитового терміну. До того ж у неї конфіскували телефон.

суд Одеська область Програмісти військовозобов'язані виїзд за кордон судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

00:29 Голодні, обірвані та п'ють з калюж — штурмовик розповіла про полонених РФ

6 жовтня 2024

23:59 Синоптики попередили про негоду в Києві завтра

23:59 Шевченко привітав збірну України з бронзовими медалями чемпіонату світу

23:53 Жінка загинула у ДТП через свого сина — як суд покарав винуватця аварії

23:46 По-літньому тепло, але з дощем — прогноз погоди на завтра у Харкові

23:42 Трамп виступив із передвиборчим мітингом у Пенсильванії — фоторепортаж

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

Термінова новина

23:35 У Києві та на Київщині лунають вибухи — що відомо

23:29 Зниження температури та дощ — прогноз погоди на завтра у Львові

Термінова новина

23:20 Окупанти атакують Харків КАБами — повітряна тривога у місті

23:15 У Києві оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

23:59 Синоптики попередили про негоду в Києві завтра

23:59 Шевченко привітав збірну України з бронзовими медалями чемпіонату світу

23:53 Жінка загинула у ДТП через свого сина — як суд покарав винуватця аварії

23:46 По-літньому тепло, але з дощем — прогноз погоди на завтра у Харкові

23:42 Трамп виступив із передвиборчим мітингом у Пенсильванії — фоторепортаж

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

Термінова новина

23:35 У Києві та на Київщині лунають вибухи — що відомо

23:29 Зниження температури та дощ — прогноз погоди на завтра у Львові

Термінова новина

23:20 Окупанти атакують Харків КАБами — повітряна тривога у місті

23:15 У Києві оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

23:00 Росіяни атакували Суми — є влучання

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

3 жовтня 2024
Ексклюзив

18:49 Примусово затримали ТЦК — що потрібно знати одеситам

2 жовтня 2024

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

Text

00:29 Голодні, обірвані та п'ють з калюж — штурмовик розповіла про полонених РФ

6 жовтня 2024
Text

15:23 Українські снайпери показали, як знищували штурмові загони росіян на Харківщині

5 жовтня 2024
Text

15:11 Гончаренко прокоментував корупційний скандал з головою Хмельницької МСЕК

Text

13:26 Збентежені та шоковані — як реагують українські зірки на скандал з P. Diddy

Text

12:42 Камалія розповіла, хто і чому відмовив її підписати контракт із ЗСУ

Text

00:05 Військовий відповів, до яких наслідків призведе масове СЗЧ на Донбасі

4 жовтня 2024
Text

21:30 Полковник ДПСУ поділився подробицями перебування у російському полоні — ексклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Зменшення зарплат заднім числом суперечить Конституції, — нардеп

Text

17:50 Вибух російського дрона у Білорусі та нові правила мобілізації — ефір Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, що ще один день бойових дій дорівнює місяцю розмінувань

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК