Как суд наказал программиста из Одесской области, который пытался сбежать за границу

Зал заседаний Красноокнянского райсуда Одесской области. Фото иллюстративное: ko.od.court.gov.ua

В Одесской области программист пытался сбежать из Украины за границу. Свой поступок он объяснил тем, что в Украине IT-специалистам сложно найти работу по специальности.

Об этом говорится в приговоре, который Красноокнянский районный суд Одесской области вынес 6 марта текущего года.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в ночь на 25 февраля текущего года фигуранта вместе с группой лиц обнаружили на расстоянии одного километра от государственной границы, в окрестностях села Новосеменовка Подольского района Одесской области. Мужчина планировал пересечь госрубеж и попасть в Молдову в обход пунктов пропуска.

Решение суда

На судебное заседание обвиняемый не явился, но подал заявление, в котором признал свою вину и объяснил, почему решил так поступить.

"Намерен был незаконно пересечь государственную границу Украины в Республику Молдова для дальнейшего передвижения в страны ЕС, а именно в Республику Польша, чтобы помочь родственникам, в связи с тем, что другие компании IT не хотят работать с работниками из Украины, где идет война. К работникам государственной пограничной службы претензий не имеет", — говорится в материалах дела.

Суд признал мужчину виновным в незаконном пересечении госграницы группой лиц (часть вторая статьи 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях) и наложил на него штраф в размере 13 600 гривен. Кроме того, нарушителя обязали к уплате 605 гривен 60 копеек судебного сбора.

В течение 30 дней со дня вынесения приговора судебное решение можно было обжаловать, подав апелляцию. На данный момент у обвиняемого уже нет такой возможности: приговор вступил в законную силу.

Напомним, в Одесской области вынесли приговор мужчине, который трижды отказывался становиться на военный учет. За совершенное фигурант должен заплатить более пяти тысяч гривен штрафа.

Также мы сообщали о суде над жительницей Ковеля, которая сообщала о местах вручения повесток. Женщину приговорили к одному году испытательного срока. К тому же у нее конфисковали телефон.