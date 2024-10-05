Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Программист хотел сбежать за границу из-за безработицы в Украине — что решил суд arrow

Программист хотел сбежать за границу из-за безработицы в Украине — что решил суд

5 октября 2024 01:32
Виктория Козырь - редактор
Как суд наказал программиста из Одесской области, который пытался сбежать за границу
Зал заседаний Красноокнянского райсуда Одесской области. Фото иллюстративное: ko.od.court.gov.ua
Виктория Козырь - редактор

В Одесской области программист пытался сбежать из Украины за границу. Свой поступок он объяснил тем, что в Украине IT-специалистам сложно найти работу по специальности.

Об этом говорится в приговоре, который Красноокнянский районный суд Одесской области вынес 6 марта текущего года.

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, в ночь на 25 февраля текущего года фигуранта вместе с группой лиц обнаружили на расстоянии одного километра от государственной границы, в окрестностях села Новосеменовка Подольского района Одесской области. Мужчина планировал пересечь госрубеж и попасть в Молдову в обход пунктов пропуска.

Решение суда

На судебное заседание обвиняемый не явился, но подал заявление, в котором признал свою вину и объяснил, почему решил так поступить.

"Намерен был незаконно пересечь государственную границу Украины в Республику Молдова для дальнейшего передвижения в страны ЕС, а именно в Республику Польша, чтобы помочь родственникам, в связи с тем, что другие компании IT не хотят работать с работниками из Украины, где идет война. К работникам государственной пограничной службы претензий не имеет", — говорится в материалах дела.

Суд признал мужчину виновным в незаконном пересечении госграницы группой лиц (часть вторая статьи 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях) и наложил на него штраф в размере 13 600 гривен. Кроме того, нарушителя обязали к уплате 605 гривен 60 копеек судебного сбора.

В течение 30 дней со дня вынесения приговора судебное решение можно было обжаловать, подав апелляцию. На данный момент у обвиняемого уже нет такой возможности: приговор вступил в законную силу.

Напомним, в Одесской области вынесли приговор мужчине, который трижды отказывался становиться на военный учет. За совершенное фигурант должен заплатить более пяти тысяч гривен штрафа.

Также мы сообщали о суде над жительницей Ковеля, которая сообщала о местах вручения повесток. Женщину приговорили к одному году испытательного срока. К тому же у нее конфисковали телефон.

суд Одесская область Программисты военнообязанные выезд за границу судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

01:35 В Одессе прогремели взрывы — что известно об обстреле

01:32 Программист хотел сбежать за границу из-за безработицы в Украине — что решил суд

01:30 Кому не нужно обновлять данные в ТЦК — названы категории граждан

Срочная новость

00:58 В Одесской области раздались взрывы — что известно о вражеской атаке

00:50 Залужный отреагировал на заявления о снижении призывного возраста в Украине

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

00:45 В ЦПД объяснили, почему россияне запускают "Шахеды" на Беларусь

00:30 Главы ОСМД могут вручать повестки — что известно

00:16 Во сколько обошлось США сбивание иранских ракет и дронов — известны цифры

Text

00:05 Военный ответил, к каким последствиям приведет массовое СОЧ на Донбассе

4 октября 2024

23:57 Трижды выстрелил в свою жертву — в Киевской области заказали убийство мужчины

Срочная новость

01:35 В Одессе прогремели взрывы — что известно об обстреле

01:32 Программист хотел сбежать за границу из-за безработицы в Украине — что решил суд

01:30 Кому не нужно обновлять данные в ТЦК — названы категории граждан

Срочная новость

00:58 В Одесской области раздались взрывы — что известно о вражеской атаке

00:50 Залужный отреагировал на заявления о снижении призывного возраста в Украине

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

00:45 В ЦПД объяснили, почему россияне запускают "Шахеды" на Беларусь

00:30 Главы ОСМД могут вручать повестки — что известно

00:16 Во сколько обошлось США сбивание иранских ракет и дронов — известны цифры

4 октября 2024

23:57 Трижды выстрелил в свою жертву — в Киевской области заказали убийство мужчины

23:55 Зеленский назвал еще одну ключевую цель плана победы Украины

Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

Text

00:05 Военный ответил, к каким последствиям приведет массовое СОЧ на Донбассе

4 октября 2024
Text

21:30 Полковник ГПСУ поделился подробностями пребывания в российском плену — эксклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Уменьшение зарплат задним числом противоречит Конституции, — нардеп

Text

17:50 Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, что еще один день боевых действий равен месяцу разминирования

Text

16:48 В США прошли последние предвыборные дебаты — главные новости вживую из Америки

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

Text

16:15 В Нацгвардии ответили, сколько КАБов запускают оккупанты по Украине за сутки

Text

13:09 Юрист объяснил преимущества мобилизации мужчин после 18 лет

Text

13:00 Мобилизация в Украине и блокирование вступления в ЕС — эфир День.LIVE

Text

11:10 Круглосуточные "мясные штурмы" — военный описал ситуацию под Купянском

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября