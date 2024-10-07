Выезд мужчин из Украины — пограничники помогли переправить десятки уклончан в ЕС

Проверка документов на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ

В пункте пропуска "Краковец" Львовской области пограничники нелегально переправляли мужчин за границу. Подозрения получили заместитель начальника одного из отделений КПП и инспектор.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) в понедельник, 7 октября.

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Как работала схема

В материалах следствия указано, что гражданские подельники пограничников через соцсети искали желающих мужчин уехать за пределы Украины и обеспечивали их поддельными документами об установлении III группы инвалидности. После этого мужчины направлялись на пункт пропуска "Краковец", где их встречал чиновник.

"Он направлял уклонистов вне очереди на одну из свободных полос движения, забирал паспорта и удостоверения об инвалидности и передавал их инспектору. Чиновник уверял, что эти лица находятся "на контроле" у руководства и нужно сделать все, чтобы они как можно быстрее пересекли границу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по указанию руководителя инспектор не проводил надлежащую проверку документов и вносил ложную информацию в систему. После этого мужчины "законно" уезжали в Польшу.

"По такой схеме в мае-июне 2024 года в Польшу попали 27 призывников", — отметили в ГБР.

Там добавили, что заместителю начальника сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу. Он отстранен от исполнения обязанностей, избрана мера пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога. Инспектору пункта пропуска предъявлено подозрение в несанкционированном изменении информации.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет", — подытожили в Госбюро.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области программист пытался сбежать из Украины за границу. Свой поступок он объяснил тем, что в Украине IT-специалистам сложно найти работу по специальности.

Напомним, на период действия правового режима военного положения гражданам Украины мужского пола запрещен выезд за границу. Такое право имеют только отдельные категории при наличии определенных документов. Однако даже им могут отказать в пересечении границы.