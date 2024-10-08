Пограничники задержали военнообязанных по пути в Молдову

Задержанные мужчины. Фото: скриншот

Военнообязанные мужчины пытались незаметно добраться до границы с Молдовой. Все три группы были задержаны пограничниками.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram во вторник, 8 октября.

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Сообщается, что 14 человек пытались незаметно добраться до границы Украины с Молдовой.

"Добираться до границы малыми группами, чтобы быть незаметными для пограничников — такую тактику испытали на себе аж 14 мужчин", — говорится в сообщении.

За такую идею каждый из мужчин заплатил владельцу анонимного телеграмм-канала от 120 до 160 тысяч гривен. Однако их замысел не сработал — все три группы были задержаны.

"Их дальнейшую судьбу будет определять суд", — отметили в Госпогранслужбе.

Напомним, в Сумах работники задержали благотворителей, организовавших незаконную продажу волонтерских удостоверений. Благодаря этим документам "клиенты" могли иметь бронирование от мобилизации и даже выезжать за границу.

Ранее мы писали, что в пункте пропуска "Краковец" Львовской области пограничники нелегально переправляли мужчин за границу. Подозрения получили заместитель начальника одного из отделений пункта и инспектор.