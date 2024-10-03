Чоловік намагався втекти до Польщі, але заблукав — прикордонники затримали ухилянта

Прикордонник веде спостереження. Фото: ДПСУ

Чоловік призовного віку хотів незаконно потрапити до Польщі, але заблукав і опинився біля Білорусі. Прикордонники затримали ухилянта та притягнули його до адмінвідповідальності.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у четвер, 3 жовтня.

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Затримання ухилянта на кордоні

"Житель Кіровоградщини вирушив у "подорож", слідуючи порадам невідомого у месенджері, проте заблукав. Без запасів він майже добу блукав лісами й болотами на Рівненщині. Єдиним джерелом води була роса з рослин. Сподіваючись дійти до Польщі, він опинився на кордоні з Білоруссю", — йдеться у повідомленні.

Проте незадовго порушник натрапив на українських прикордонників та звернувся до них іноземною мовою, бо помилково прийняв їх за польських. Службовці затримали чоловіка та притягнули його до адмінвідповідальності.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині затримали чотирьох ухилянтів на байдарках, які намагалися потрапити до Румунії. Тепер на них чекає адміністративна відповідальність.

Тако ми писали, що в горах Закарпаття ледь не замерзли двоє чоловіків, які намагалися незаконно потрапити в Румунію.