Мужчина пытался бежать в Польшу, но заблудился — пограничники задержали уклониста

Пограничник ведет наблюдение. Фото: ГПСУ

Мужчина призывного возраста хотел незаконно попасть в Польшу, но заблудился и оказался возле Беларуси. Пограничники задержали уклониста и привлекли его к админответственности.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в четверг, 3 октября.

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Задержание уклониста на границе

"Житель Кировоградщины отправился в "путешествие", следуя советам неизвестного в мессенджере, однако заблудился. Без запасов он почти сутки бродил по лесам и болотам на Ровенщине. Единственным источником воды была роса из растений. Надеясь дойти до Польши, он оказался на границе с Беларусью", – говорится в сообщении.

Однако незадолго нарушитель встретил украинских пограничников и обратился к ним на иностранном языке, потому что ошибочно принял их за польских. Они задержали мужчину и привлекли его к админответственности.

Напомним, недавно в Одесской области задержали четырех уклонистов на байдарках, которые пытались попасть в Румынию. Теперь их ждет административная ответственность.

Так мы писали, что в горах Закарпатья чуть не замерзли двое мужчин, которые пытались незаконно попасть в Румынию.