Тікали в Румунію через засніжені гори — прикордонники спіймали ухилянтів

Двоє затриманих ухилянтів. Фото: facebook/zahidnuy.kordon

У горах Закарпаття ледь не замерзли двоє чоловіків, які прямували в Румунію. Прикордонники затримали ухилянтів, доправили їх до місця обігріву та склали протоколи про адмінправопорушення.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон у вівторок, 1 жовтня.

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Затримання ухилянтів у засніжених горах

Повідомляється, що зранку 30 вересня військовослужбовці відділу прикордонної служби "Ділове" Мукачівського загону затримали у засніжених горах двох 25-річних чоловіків, які прямували в Румунію і ледь не замерзли.

Гори, де блукали ухилянти. Фото: facebook/zahidnuy.kordon

"Обидва затриманих є жителями Донеччини. У горах чоловіки вперше, а тому до свого походу поставилися як до пригодницької витівки, не підозрюючи, що така легковажність могла вартувати їм життя", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники розповіли, що чоловіки самостійно проклали собі маршрут до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску. Вони чотири доби без належного одягу, взуття та спорядження блукали високогір’ям. Також втікачі не врахували різкі перепади температури, погану видимість та перший сніг в останній день вересня.

Місце, де знайшли ухилянтів. Фото: facebook/zahidnuy.kordon

Тому за 500 метрів до кордону прикордонники помітили "туристів" та доправили їх до місця обігріву.

"Згодом стосовно правопорушників склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", — додали прикордонники.

Крім того, вони закликали усіх охочих відмовитися від походів у гори, де наразі спостерігаються складні погодні умови: низька температура повітря, сніг, подекуди густий туман та сильні пориви вітру.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині затримали чотирьох ухилянтів на байдарках, які намагалися потрапити до Румунії. Тепер на них чекає адміністративна відповідальність.

Також ми писали, що на Закарпатті судили жінку, яка неодноразово переправляла ухилянтів до кордону. Їй призначили два роки умовно.