Бежали в Румынию через заснеженные горы — пограничники поймали уклонистов

Двое задержанных уклонистов. Фото: facebook/zahidnuy.kordon

В горах Закарпатья чуть не замерзли двое мужчин, направлявшихся в Румынию. Пограничники задержали уклонистов, доставили их на место обогрева и составили протоколы об админправонарушениях.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница во вторник, 1 октября.

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Задержание уклонистов в заснеженных горах

Сообщается, что утром 30 сентября военнослужащие отдела пограничной службы "Деловое" Мукачевского отряда задержали в заснеженных горах двух 25-летних мужчин, которые направлялись в Румынию и едва не замерзли.

Горы, где бродили уклонисты. Фото: facebook/zahidnuy.kordon

"Оба задержанных являются жителями Донецкой области. В горах мужчины впервые, а потому к своему походу отнеслись как к приключенческой затее, не подозревая, что такое легкомыслие могло стоить им жизнь", — говорится в сообщении.

Пограничники рассказали, что мужчины самостоятельно проложили себе маршрут в соседнюю страну в обход пунктов пропуска. Они четыре дня без должной одежды, обуви и снаряжения бродили по высокогорью. Также беглецы не учли резкие перепады температуры, плохую видимость и первый снег в последний день сентября.

Место, где обнаружили уклонистов. Фото: facebook/zahidnuy.kordon

Поэтому за 500 метров до границы пограничники заметили "туристов" и доставили их к месту обогрева.

"Впоследствии в отношении правонарушителей составили протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", — добавили пограничники.

Кроме того, они призвали всех желающих отказаться от походов в горы, где наблюдаются сложные погодные условия: низкая температура воздуха, снег, иногда густой туман и сильные порывы ветра.

Напомним, недавно в Одесской области задержали четырех уклонистов на байдарках, которые пытались попасть в Румынию. Теперь их ждет административная ответственность.

Также мы писали, что на Закарпатье судили женщину, которая неоднократно переправляла уклонистов к границе. Ей назначили два года условно.