Бежали в Румынию через заснеженные горы — пограничники поймали уклонистов

Едва не замерзли в горах по дороге в Румынию — пограничники задержали беглецов
В горах Закарпатья чуть не замерзли двое мужчин, направлявшихся в Румынию. Пограничники задержали уклонистов, доставили их на место обогрева и составили протоколы об админправонарушениях.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница во вторник, 1 октября.
Задержание уклонистов в заснеженных горах
Сообщается, что утром 30 сентября военнослужащие отдела пограничной службы "Деловое" Мукачевского отряда задержали в заснеженных горах двух 25-летних мужчин, которые направлялись в Румынию и едва не замерзли.
"Оба задержанных являются жителями Донецкой области. В горах мужчины впервые, а потому к своему походу отнеслись как к приключенческой затее, не подозревая, что такое легкомыслие могло стоить им жизнь", — говорится в сообщении.
Пограничники рассказали, что мужчины самостоятельно проложили себе маршрут в соседнюю страну в обход пунктов пропуска. Они четыре дня без должной одежды, обуви и снаряжения бродили по высокогорью. Также беглецы не учли резкие перепады температуры, плохую видимость и первый снег в последний день сентября.
Поэтому за 500 метров до границы пограничники заметили "туристов" и доставили их к месту обогрева.
"Впоследствии в отношении правонарушителей составили протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", — добавили пограничники.
Кроме того, они призвали всех желающих отказаться от походов в горы, где наблюдаются сложные погодные условия: низкая температура воздуха, снег, иногда густой туман и сильные порывы ветра.
Напомним, недавно в Одесской области задержали четырех уклонистов на байдарках, которые пытались попасть в Румынию. Теперь их ждет административная ответственность.
Также мы писали, что на Закарпатье судили женщину, которая неоднократно переправляла уклонистов к границе. Ей назначили два года условно.
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