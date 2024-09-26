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На Закарпатті судили жінку за неодноразове перевезення ухилянтів до кордону

26 вересня 2024 08:03
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Мешканка Закарпаття неодноразово перевозила ухилянтів до кордону
Судове засідання. Ілюстративне фото: Судова влада України
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Мешканка Закарпаття неодноразово перевозила ухилянтів в бік кордону. За поїздку з одного населеного пункту в інший, вона отримувала по 100 доларів, проте під час повернення назад її спіймали правоохоронці.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Вирок був винесений 19 вересня. У ньому сказано, що у лютому 2024 року Леонора Сірмай домовилася по телефону з невідомою особою, що допоможе трьом чоловікам дістатися до кордону (один з них був інформатором правоохоронців). О 4:00 ранку 15 лютого обвинувачена підібрала чоловіків біля готелю "Золоті Ворота" у селі Лалово, Мукачівського району, і вирушила в напрямку прикордонного села Дийда, що на Берегівщині.

Прибувши до прикордонної зони, Леонора Сірмай повідомила чоловікам, що вони повинні рухатися в поле, де їх зустрінуть провідники для переправлення через українсько-угорський кордон. За 1,6 км від кордону жінку затримали правоохоронці.

На судовому засіданні Леонора Сірмай зізналася у своїй вині та повідомила, що за перевезення ухилянтів на своєму Opel між населеними пунктами отримувала по 100 доларів. Вона здійснила п’ять таких поїздок.

Рішення суду

Суддя Берегівського районного суду, Віталій Михайлишин, після вивчення всіх матеріалів справи визнав закарпатку винною у незаконному переправленні осіб через державний кордон України та призначив їй 5 років ув’язнення. Однак реальний термін був замінений на 2 роки умовно. На цей вирок може бути подана апеляція.

Нагадаємо, днями раніше ми писали, що у Львівській області 51-річний мешканець Самбірщини ухилився від військового призову. За це суд визнав його винним та призначив покарання.

Також ми повідомляли, що у Чернігівській області жінка зливала в Viber-групі місцеперебування та переміщення представників ТЦК. Суд призначив їй покарання.

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