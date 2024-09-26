Жительница Закарпатья неоднократно перевозила уклоняющихся к границе

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Судебная власть Украины

Жительница Закарпатья неоднократно перевозила уклонистов в сторону границы. За поездку из одного населенного пункта в другой она получала по 100 долларов, однако при возвращении назад ее поймали правоохранители.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Приговор был вынесен 19 сентября. В нем говорится, что в феврале 2024 года Леонора Сирмай договорилась по телефону с неизвестным лицом, что поможет троим мужчинам добраться до границы (один из них был информатором правоохранителей). В 4:00 утра 15 февраля обвиняемая подобрала мужчин возле гостиницы "Золотые Ворота" в селе Лалово, Мукачевского района, и отправилась в направлении пограничного села Дийда на Береговщине.

Прибыв в приграничную зону, Леонора Сирмай сообщила мужчинам, что они должны двигаться в поле, где их встретят проводники для переправки через украинско-венгерскую границу. В 1,6 км от границы женщину задержали правоохранители.

На судебном заседании Леонора Сирмай призналась в своей вине и сообщила, что за перевозку уклонистов на своем Opel между населенными пунктами получала по 100 долларов. Она совершила пять таких поездок.

Решение суда

Судья Береговского районного суда, Виталий Михайлишин, после изучения всех материалов дела признал закарпатку виновной в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и назначил ей 5 лет заключения. Однако реальный срок был заменен на 2 года условно. На этот приговор может быть подана апелляция.

Напомним, на днях ранее мы писали, что во Львовской области 51-летний житель Самборщины уклонился от военного призыва. За это суд признал его виновным и назначил наказание.

Также мы сообщали, что в Черниговской области женщина сливала в Viber-группе местонахождение и перемещение представителей ТЦК. Суд назначил ей наказание.