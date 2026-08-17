Адвокат Тимошенко заявив про завершення слідства без допиту ключових свідків

Юлія Тимошенко. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Адвокат Юлії Тимошенко заявив, що Національне антикорупційне бюро України завершило слідство у її справи без допиту ключових свідків. Наступне судове засідання в цій справі призначено на 1 вересня.

Про це повідомив адвокат Юлії Тимошенко під час судового засідання у понеділок, 17 серпня, передає журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

Суд над Тимошенко

За словами адвоката, на початковому етапі слідство будувало версію справи на оперативних даних про організовану Юлією Тимошенко спільно з іншими депутатами схему регулярного отримання матеріальної вигоди.

Захист звернувся з вимогою надати документи, які підтверджують цю версію, а також допитати народних депутатів. Однак, як стверджує адвокат, відповідні матеріали сторона захисту не отримала, а розслідування завершили ще до запланованих допитів.

Наступне судове засідання у справі Тимошенко відбудеться 1 вересня.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у січні правоохоронці провели обшуки в офісі партії "Батьківщина". Під час слідчих дій у Тимошенко виявили декілька тисяч доларів готівкою, однак вона заперечила звинувачення у спробах підкупу нардепів

Тимошенко також заявила, що не має стосунку до оприлюднених НАБУ аудіозаписів, які фігурують у матеріалах провадження.

Під час засідання у ВАКС вона пояснила походження виявлених коштів власними заощадженнями. Судовий процес вона назвала політично вмотивованим тиском.

Згодом ВАКС визначив їй запобіжний захід у вигляді застави на 33 млн грн. Спочатку Тимошенко повідомляла, що не може сплатити цю суму через заблоковані рахунки, однак пізніше заставу за неї внесли.

У квітні САП і НАБУ завершили досудове розслідування.