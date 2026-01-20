Зеленський прокоментував справу Юлії Тимошенко

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував розслідування НАБУ щодо експрем'єрки та чинної нардепки Юлії Тимошенко. Глава держави також пожартував про знайдені у неї гроші.

Про це глава держави сказав, відповідаючи на питання журналістів у вівторок, 20 січня.

Зеленський про справу Юлії Тимошенко

Президент України прокоментував спроби Юлії Тимошенко пов’язати нинішнє розслідування НАБУ з її арештом за часів Януковича. Він також пожартував про знайдені в Тимошенко гроші, які були складені в пакеті Нової Пошти.

Зеленський зазначив, що нинішнє слідство не має політичного підґрунтя, а спроби його використати є частиною ширшої тенденції — впливати на монобільшість у парламенті.

"Чесно кажучи, я б сам Януковича не порівнював. Принаймні, я не пам'ятаю там, що був пакетик з Нової пошти. А якщо серйозно, то я не бачу, як це пов'язано з виборами в Україні, якщо чесно.

Те, що було, напевно, таке бажання, із того, що я побачив у відео, і з деталей слідства, — було бажання, напевно, все-таки щось зробити з монобільшістю. Це не перший раз, я це вже говорив. Напевно, і не останній. Всі хочуть якимось чином впливати на монобільшість", — сказав український лідер.

Нещодавно Юлія Тимошенко заявила, що не може внести заставу через блокування її рахунків.

Нагадаємо, що 16 січня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Тимошенко — суд визначив заставу у розмірі 33 млн гривень.

Як відомо, НАБУ і САП провели обшуки в кабінеті Тимошенко. Її звинувачують у можливому підкупі народних депутатів з метою впливу на результати голосування в інтересах певних сторін.

Тимошенко заявила, що розслідування та суд є "політичним тиском" на неї та спробою усунути її від політичних рішень.