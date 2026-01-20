Зеленський прокоментував справу Юлії Тимошенко

Зеленський прокоментував справу Тимошенко та її заяви
Президент України Володимир Зеленський прокоментував розслідування НАБУ щодо експрем'єрки та чинної нардепки Юлії Тимошенко. Глава держави також пожартував про знайдені у неї гроші.
Про це глава держави сказав, відповідаючи на питання журналістів у вівторок, 20 січня.
Зеленський про справу Юлії Тимошенко
Президент України прокоментував спроби Юлії Тимошенко пов’язати нинішнє розслідування НАБУ з її арештом за часів Януковича. Він також пожартував про знайдені в Тимошенко гроші, які були складені в пакеті Нової Пошти.
Зеленський зазначив, що нинішнє слідство не має політичного підґрунтя, а спроби його використати є частиною ширшої тенденції — впливати на монобільшість у парламенті.
"Чесно кажучи, я б сам Януковича не порівнював. Принаймні, я не пам'ятаю там, що був пакетик з Нової пошти. А якщо серйозно, то я не бачу, як це пов'язано з виборами в Україні, якщо чесно.
Те, що було, напевно, таке бажання, із того, що я побачив у відео, і з деталей слідства, — було бажання, напевно, все-таки щось зробити з монобільшістю. Це не перший раз, я це вже говорив. Напевно, і не останній. Всі хочуть якимось чином впливати на монобільшість", — сказав український лідер.
Нещодавно Юлія Тимошенко заявила, що не може внести заставу через блокування її рахунків.
Нагадаємо, що 16 січня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Тимошенко — суд визначив заставу у розмірі 33 млн гривень.
Як відомо, НАБУ і САП провели обшуки в кабінеті Тимошенко. Її звинувачують у можливому підкупі народних депутатів з метою впливу на результати голосування в інтересах певних сторін.
Тимошенко заявила, що розслідування та суд є "політичним тиском" на неї та спробою усунути її від політичних рішень.
