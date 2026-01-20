Зеленский прокомментировал дело Юлии Тимошенко

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал расследование НАБУ в отношении экс-премьера и действующего нардепа Юлии Тимошенко. Глава государства также пошутил о найденных у нее деньгах.

Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов во вторник, 20 января.

Зеленский о деле Юлии Тимошенко

Президент Украины прокомментировал попытки Юлии Тимошенко связать нынешнее расследование НАБУ с ее арестом во времена Януковича. Он также пошутил о найденных у Тимошенко деньгах, которые были сложены в пакете Новой Почты.

Зеленский отметил, что нынешнее следствие не имеет политической подоплеки, а попытки его использовать является частью более широкой тенденции — влиять на монобольшинство в парламенте.

"Честно говоря, я бы сам Януковича не сравнивал. По крайней мере, я не помню там, что был пакетик из Новой почты. А если серьезно, то я не вижу, как это связано с выборами в Украине, если честно.

То, что было, наверное, такое желание, из того, что я увидел в видео, и из деталей следствия, — было желание, наверное, все-таки что-то сделать с монобольшинством. Это не первый раз, я это уже говорил. Наверное, и не последний. Все хотят каким-то образом влиять на монобольшинство", — сказал украинский лидер.

Недавно Юлия Тимошенко заявила, что не может внести за лог из-за блокировки ее счетов.

Напомним, что 16 января Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Тимошенко — суд определил залог в размере 33 млн гривен.

Как известно, НАБУ и САП провели обыски в кабинете Тимошенко. Ее обвиняют в возможном подкупе народных депутатов с целью влияния на результаты голосования в интересах определенных сторон.

Тимошенко заявила, что расследование и суд являются "политическим давлением" на нее и попыткой отстранить ее от политических решений.