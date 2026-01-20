Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский прокомментировал дело Тимошенко и ее заявления

Зеленский прокомментировал дело Тимошенко и ее заявления

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 14:37
Зеленский прокомментировал дело Юлии Тимошенко
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал расследование НАБУ в отношении экс-премьера и действующего нардепа Юлии Тимошенко. Глава государства также пошутил о найденных у нее деньгах.

Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов во вторник, 20 января.

Реклама
Читайте также:

Зеленский о деле Юлии Тимошенко

Президент Украины прокомментировал попытки Юлии Тимошенко связать нынешнее расследование НАБУ с ее арестом во времена Януковича. Он также пошутил о найденных у Тимошенко деньгах, которые были сложены в пакете Новой Почты.

Зеленский отметил, что нынешнее следствие не имеет политической подоплеки, а попытки его использовать является частью более широкой тенденции — влиять на монобольшинство в парламенте.

"Честно говоря, я бы сам Януковича не сравнивал. По крайней мере, я не помню там, что был пакетик из Новой почты. А если серьезно, то я не вижу, как это связано с выборами в Украине, если честно.

То, что было, наверное, такое желание, из того, что я увидел в видео, и из деталей следствия, — было желание, наверное, все-таки что-то сделать с монобольшинством. Это не первый раз, я это уже говорил. Наверное, и не последний. Все хотят каким-то образом влиять на монобольшинство", — сказал украинский лидер.

Недавно Юлия Тимошенко заявила, что не может внести за лог из-за блокировки ее счетов.

Напомним, что 16 января Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Тимошенко — суд определил залог в размере 33 млн гривен.

Как известно, НАБУ и САП провели обыски в кабинете Тимошенко. Ее обвиняют в возможном подкупе народных депутатов с целью влияния на результаты голосования в интересах определенных сторон.

Тимошенко заявила, что расследование и суд являются "политическим давлением" на нее и попыткой отстранить ее от политических решений. 

Владимир Зеленский Юлия Тимошенко НАБУ взятка расследование
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации