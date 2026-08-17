Адвокат Тимошенко заявил о завершении следствия без допроса ключевых свидетелей

Юлия Тимошенко. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Адвокат Юлии Тимошенко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование по ее делу без допроса ключевых свидетелей. Следующее судебное заседание по этому делу назначено на 1 сентября.

Об этом сообщил адвокат Юлии Тимошенко во время судебного заседания в понедельник, 17 августа, передает журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

Суд над Тимошенко

По словам адвоката, на начальном этапе следствие строило версию дела на оперативных данных об организованной Юлией Тимошенко совместно с другими депутатами схеме регулярного получения материальной выгоды.

Защита обратилась с требованием предоставить документы, подтверждающие эту версию, а также допросить народных депутатов. Однако, как утверждает адвокат, соответствующие материалы сторона защиты не получила, а расследование завершили еще до запланированных допросов.

Следующее судебное заседание по делу Тимошенко состоится 1 сентября.

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Как сообщали Новини.LIVE, в январе правоохранители провели обыски в офисе партии "Батькивщина". В ходе следственных действий у Тимошенко обнаружили несколько тысяч долларов наличными, однако она опровергла обвинения в попытках подкупа народных депутатов

Тимошенко также заявила, что не имеет отношения к обнародованным НАБУ аудиозаписям, которые фигурируют в материалах дела.

Во время заседания в ВАКС она объяснила происхождение обнаруженных средств собственными сбережениями. Судебный процесс она назвала политически мотивированным давлением.

Впоследствии ВАКС назначил ей меру пресечения в виде залога в размере 33 млн грн. Сначала Тимошенко сообщала, что не может уплатить эту сумму из-за заблокированных счетов, однако позже залог за нее был внесен.

В апреле САП и НАБУ завершили досудебное расследование.