Засідання групи "Рамштайн". Фото: Міністерство оборони України

У Брюсселі 17 листопада відбулося 37-ме засідання Контактної групи з питань оборони України, до якого онлайн долучився ПрезидентУкраїни Володимир Зеленський. За підсумками зустрічі 17 листопада союзники пообіцяли Україні нові пакети військової допомоги, які міститимуть ППО, винищувачі F-16 і Mirage 2000-5F, ракети, снаряди та сотні мільйонів в рамках програми PURL.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України.

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Зеленський звернувся до партнерів з конкретним проханням допомоги

Перед учасниками засідання за відеозв'язком виступив Президент Володимир Зеленський.

"Цієї зими наш найбільший пріоритет – це захист неба. росія продовжує свій повітряний терор, і тому для нас важливо, що в рамках пакетів підтримки були оголошені внески для посилення ППО", — зазначив міністр оборони України Євгеній Хмара.

Яку допомогу отримає Україна після засідання Рамштайн та хто долучився

За даними Міноборони, найбільші внески партнери спрямували на протиповітряну оборону та програму PURL.

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Німеччина нагадала про раніше оголошений пакет на 1 млрд євро для ППО, куди входять системи IRIS-T, радари, дрони-перехоплювачі, інтеграція ракет IRIS-T у комплекси NASAMS і 20-мм боєприпаси для F-16.

Крім того, Берлін дає новий внесок у PURL на 300 млн доларів, передає далекобійні снаряди, РЕБ, морські дрони, 70-мм ракети, закупить спільні безпілотники middle-strike та deep-strike і спрямує Україні кошти відшкодування від Європейського фонду миру.

Данія підтвердила виділення 200 млн євро на критично важливі засоби ППО та схвалила новий пакет на 645 млн євро. Ці гроші підуть на ударні безпілотники (зокрема українські), боєприпаси для F-16, українські дрони-перехоплювачі та програму PURL. Також Копенгаген передасть кошти відшкодування від Європейського фонду миру.

Велика Британія виділяє 240 млн фунтів стерлінгів на ППО, зокрема на перехоплювачі, ракети LMM і радари, а Нідерланди підготували зимовий пакет на 500 млн євро з новим внеском у PURL та підтримкою ініціативи "Лінія дронів".

Норвегія надає пакет на близько 800 млн доларів з яких 150 млн доларів підуть на ППО включно з ПЗРК, 300 млн доларів — на PURL, ще 300 млн доларів — на закупівлю українських дронів для Сил оборони, а до 11 млн євро спрямують на засоби протидії реактивним "Шахедам".

Тим часом Фінляндія підтвердила два пакети загалом на 291 млн євро із засобами ППО і вже готує наступний пакет та внесок у PURL на 40 млн євро. Свої внески в PURL також анонсували Люксембург (25 млн євро до кінця цього року) та Португалія, яка виділяє 50 млн євро на PURL, 1 млн євро на NSATU Trust Fund і 3 млн євро на NATO CAP.

Бойова авіація для України та заплановані бюджети на 2027 рік

Партнери також закріпили постачання літаків і фінансування на наступні роки. Бельгія до кінця 2026 року передасть Україні 10 винищувачів F-16. Загалом цього року Брюссель надає підтримку на 1,1 млрд євро, що становить разом зі 100 млн євро на PURL, на 2027 рік планує виділити ще 1 млрд євро, а також передасть ракети ППО, 70-мм снаряди та 20-мм боєприпаси для F-16.

Франція до кінця 2026 року поставить два літаки Mirage 2000-5F, авіабомби AASM Hammer 250 за гроші Норвегії та Німеччини, 30-мм боєприпаси для Mirage та інше авіаційне забезпечення за рахунок кредиту ЄС, а також передасть антибалістичну РЛС GF300 Thales.

Свої зобов'язання на 2027 рік зафіксували й країни Балтії. Литва дасть 250 млн євро військової допомоги (понад 0,25% свого ВВП) та інвестує в український ОПК, а Естонія виділить не менше 0,25% ВВП і готує 15 млн євро на спільні промислові проєкти.

Ракети, боєприпаси та спорядження для України

Канада виділяє до 45 млн канадських доларів на закупівлю ракет AIM-7, Р-73 та Р-27 через Чеську ініціативу. Ці кошти доповнять раніше оголошені 75 млн канадських доларів на далекобійні артбоєприпаси, тож загальний внесок Оттави в Чеську ініціативу у 2026 році сягне 120 млн канадських доларів. Також Канада передасть власні оптичні системи за програмою FrankenSAM, 20-мм авіаційні боєприпаси, зимове спорядження та продукти для військових.

Іспанія готує додатковий пакет вартістю понад 400 млн євро, куди увійдуть дрони, артилерійські снаряди та ракети IRIS-T. Швеція виділяє пакет допомоги на 71 млн доларів, із яких 20 млн доларів підуть на PURL, а 18 млн доларів підуть на Чеську ініціативу.

Новини.LIVE повідомляли, що Київ так і не отримав від Вашингтона пояснень, на які саме потреби Пентагон розподілить 400 мільйонів доларів за програмою USAI, а також не має підтверджень про укладені угоди. Попри це, один з американських сенаторів уже заявляв, що оборонне відомство США використало майже всі гроші, передбачені під контракти.

Труднощі виникають і з підтримкою від європейських партнерів. Німеччина, яка вже передала Україні кілька комплексів Patriot і ракети до них, вичерпала власні запаси й більше не планує нових поставок, тому очільник тамтешнього міноборони Борис Пісторіус закликав інші держави активніше допомагати закривати українське небо.

Схожа ситуація і з фінансовою участю окремих країн ЄС. Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев відмовився брати на себе нові оборонні витрати на користь Києва, заявивши про значний дефіцит державного бюджету.

На тлі цього очільник британського оборонного відомства Вес Стрітінг застеріг європейських лідерів від зволікання з допомогою ЗСУ. На його переконання, якщо союзники не підтримають Україну зараз, згодом усій Європі доведеться заплатити значно вищу ціну.