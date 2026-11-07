Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: Reuters

Німеччина вичерпала можливості для подальшого постачання Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Берлін уже передав Києву кілька таких комплексів і ракети до них, однак нових постачань наразі не планує. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус закликав інші країни активніше долучатися до посилення української ППО.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Focus Online.

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Чому Німеччина не може передати Україні додаткові Patriot

За словами Бориса Пісторіуса, Німеччина вже надала Україні кілька систем Patriot та ракети до них. Водночас Берлін наразі не може передати більше комплексів, оскільки отримане Україною озброєння поки не вдасться компенсувати. Це може створити прогалини у власних оборонних можливостях Німеччини.

Пояснюючи таке рішення, міністр наголосив, що подальші постачання можуть послабити оборону його країни:

"Усе, що ми передамо зараз, поки що не буде компенсовано. Це створить прогалини в наших оборонних можливостях, за які ми не можемо нести відповідальність... Ми не можемо зробити більше на цьому етапі".

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Водночас Пісторіус зауважив, що тепер інші держави мають активніше долучатися до посилення захисту України від російських атак.

Питання посилення української протиповітряної оборони стане одним із ключових на порядку денному засідання Контактної групи з питань оборони України. За словами Пісторіуса, зустріч відбудеться в середині листопада.

Що Пісторіус сказав про ситуацію на фронті

Окремо німецький міністр оцінив перспективи Росії у війні проти України. На його переконання, попри російські авіаудари взимку, Москва не зможе переломити перебіг війни на свою користь.

Пісторіус також звернув увагу на те, що російські війська фактично не просуваються вперед, водночас продовжуючи зазнавати значних втрат. За його словами, щомісяця армія РФ втрачає від 30 000 до 40 000 військових.

"На фронті російські збройні сили не досягають жодного прогресу. Втрати величезні — від 30 000 до 40 000 солдатів на місяць", — зауважив глава Міноборони Німеччини.

Новини.LIVE повідомляли, що 4 листопада 2026 року в Берліні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Сторони обговорили російські удари по українській енергетиці та потреби України в засобах протиповітряної оборони. Окрему увагу приділили можливості прискорити постачання ракет PAC-2 для систем Patriot, а також забезпеченню України комплексами IRIS-T і боєприпасами для F-16.

Новини.LIVE писали, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус скептично оцінює перспективи мирних переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі. Він нагадав, що попередні дипломатичні спроби супроводжувалися посиленням російських атак по українських містах. Пісторіус наголосив, що Європа має бути безпосередньо залучена до переговорів, адже від неї залежатиме реалізація майбутньої мирної угоди.