Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Reuters

Германия исчерпала возможности для дальнейших поставок Украине систем противовоздушной обороны Patriot. Берлин уже передал Киеву несколько таких комплексов и ракет к ним, однако новых поставок пока не планирует. Министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал другие страны активнее участвовать в укреплении украинской ПВО.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Focus Online.

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Почему Германия не может передать Украине дополнительные системы Patriot

По словам Бориса Писториуса, Германия уже предоставила Украине несколько систем Patriot и ракеты к ним. В то же время Берлин пока не может передать больше комплексов, поскольку полученное Украиной вооружение пока не удастся компенсировать. Это может создать пробелы в собственных оборонных возможностях Германии.

Объясняя такое решение, министр подчеркнул, что дальнейшие поставки могут ослабить оборону его страны:

"Все, что мы передадим сейчас, пока не будет компенсировано. Это создаст пробелы в наших оборонных возможностях, за которые мы не можем нести ответственность... Мы не можем сделать больше на данном этапе".

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В то же время Писториус отметил, что теперь другие государства должны более активно участвовать в укреплении защиты Украины от российских атак.

Вопрос усиления украинской противовоздушной обороны станет одним из ключевых в повестке дня заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. По словам Писториуса, встреча состоится в середине ноября.

Что Писториус сказал о ситуации на фронте

Отдельно немецкий министр оценил перспективы России в войне против Украины. По его убеждению, несмотря на российские авиаудары зимой, Москва не сможет переломить ход войны в свою пользу.

Писториус также обратил внимание на то, что российские войска фактически не продвигаются вперед, при этом продолжая нести значительные потери. По его словам, ежемесячно армия РФ теряет от 30 000 до 40 000 военнослужащих.

"На фронте российские вооруженные силы не добиваются никакого прогресса. Потери огромны — от 30 000 до 40 000 солдат в месяц", — отметил глава Минобороны Германии.

Новини.LIVE сообщали, что 4 ноября 2026 года в Берлине президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Стороны обсудили российские удары по украинской энергетике и потребности Украины в средствах противовоздушной обороны. Особое внимание уделили возможности ускорить поставки ракет PAC-2 для систем Patriot, а также обеспечению Украины комплексами IRIS-T и боеприпасами для F-16.

Новини.LIVE писали, что министр обороны Германии Борис Писториус скептически оценивает перспективы мирных переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби. Он напомнил, что предыдущие дипломатические попытки сопровождались усилением российских атак по украинским городам. Писториус подчеркнул, что Европа должна быть непосредственно вовлечена в переговоры, ведь от нее будет зависеть реализация будущего мирного соглашения.