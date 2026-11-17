Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус бере участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Фото: Reuters

Німеччина та Норвегія спільно профінансують новий пакет американського озброєння для України за програмою PURL. Допомога також передбачає обладнання та боєприпаси для ЗСУ.

Про це повідомив 17 листопада, перед зустріччю міністрів оборони ЄС у Брюсселі міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Новини.LIVE.

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Яке озброєння отримають ЗСУ

За словами Пісторіуса, головну увагу в новому пакеті приділили захисту українського неба. Йдеться про закупівлю ракет PAC-2 та PAC-3 для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Він також підтвердив, що Україна отримає додаткові комплекси IRIS-T та ракети до них.

Крім того, Німеччина надасть нові радари для спостереження за повітряною обстановкою. До допомоги також увійдуть боєприпаси для винищувачів F-16 та дронів.

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Німеччина працює над інтеграцією IRIS-T та NASAMS

Окремо Пісторіус розповів про роботу над поєднанням німецьких ракет із норвезькими системами протиповітряної оборони.

"Крім того, ми як Німеччина готуємо інтеграцію ракет IRIS-T у системи ППО NASAMS, які постачає Норвегія. Ця робота також триває", — повідомив він.

Це дозволить використовувати ракети IRIS-T у комплексах NASAMS після завершення необхідних робіт.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у світі виник дефіцит ракет PAC-3. Їх виробляють у недостатній кількості, тому держави змушені враховувати власні оборонні потреби.

Також Новини.LIVE писали про те, що Німеччина вичерпала можливості передавати Україні додаткові комплекси Patriot зі своїх запасів. Берлін уже надав кілька таких систем і боєприпаси до них. Через це Пісторіус закликав інших партнерів активніше допомагати Україні із засобами ППО.