Системи Patriot. Ілюстративне фото: mod.gov.ua

Світові запаси ракет PAC-3 для систем Patriot обмежені, а їх виробництво не забезпечує достатньої кількості. Кожна країна має враховувати власні безпекові потреби під час розподілу наявних ракет. Про дефіцит цих боєприпасів заявила народна депутатка Галина Янченко.

Про це представниця партії "Слуга народу" розповіла в ефірі Вечір.LIVE.

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Скільки ракет PAC-3 для Patriot залишилося у світі

За словами Галини Янченко, у Сполучених Штатах, за наявною в неї інформацією, є близько 800 ракет PAC-3. Загальний світовий запас становить орієнтовно 4–5 тисяч одиниць. З огляду на інтенсивність російських балістичних атак по Україні, цих обсягів недостатньо.

Нардепка пояснила, що дефіцит ракет є об'єктивним, оскільки їх виробляють у недостатній кількості, а наявні запаси обмежені потребами безпеки кожної країни.

Також Янченко розповіла про військову допомогу Німеччини. За її словами, Берлін уже передав Україні ракети, які міг надати без порушення власних безпекових протоколів. Водночас на наступний рік Німеччина заклала близько 12 млрд євро на військову допомогу Україні.

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Через обмежені запаси ракет PAC-3 нардепка наголосила на необхідності шукати альтернативні варіанти посилення протиповітряної оборони. Зокрема, вона згадала системи SAMP/T, які виробляють в Італії, та наголосила на важливості розвитку власних розробок:

"Тому потрібно насправді шукати інші альтернативні історії. Є ті самі SAMP/T, які виробляються в Італії. І працювати над власними розробками".

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів допомогти Україні з ракетами-перехоплювачами для систем ППО Patriot і NASAMS. Президент наголосив, що забезпечення української протиповітряної оборони боєприпасами залишається першочерговим завданням. Він закликав партнерів серйозно поставитися до потреби України в цих ракетах.

Новини.LIVE писали, що Німеччина більше не має можливості передавати Україні додаткові системи Patriot і ракети до них. За словами міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, нові постачання можуть створити прогалини у власних оборонних можливостях країни. Він закликав інші держави активніше долучатися до посилення української протиповітряної оборони.