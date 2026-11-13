Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Янченко: у світі залишилося до 5 тисяч ракет PAC-3 для Patriot

Янченко: у світі залишилося до 5 тисяч ракет PAC-3 для Patriot

Ua ru
13 листопада 2026 00:14
Ексклюзив
Світовий запас ракет PAC-3 для Patriot становить 4–5 тисяч одиниць mod.gov.ua
Системи Patriot. Ілюстративне фото: mod.gov.ua

Світові запаси ракет PAC-3 для систем Patriot обмежені, а їх виробництво не забезпечує достатньої кількості. Кожна країна має враховувати власні безпекові потреби під час розподілу наявних ракет. Про дефіцит цих боєприпасів заявила народна депутатка Галина Янченко.

Про це представниця партії "Слуга народу" розповіла в ефірі Вечір.LIVE.

Реклама

Скільки ракет PAC-3 для Patriot залишилося у світі

За словами Галини Янченко, у Сполучених Штатах, за наявною в неї інформацією, є близько 800 ракет PAC-3. Загальний світовий запас становить орієнтовно 4–5 тисяч одиниць. З огляду на інтенсивність російських балістичних атак по Україні, цих обсягів недостатньо.

Нардепка пояснила, що дефіцит ракет є об'єктивним, оскільки їх виробляють у недостатній кількості, а наявні запаси обмежені потребами безпеки кожної країни.

Також Янченко розповіла про військову допомогу Німеччини. За її словами, Берлін уже передав Україні ракети, які міг надати без порушення власних безпекових протоколів. Водночас на наступний рік Німеччина заклала близько 12 млрд євро на військову допомогу Україні.

Читайте також:

Які альтернативи Patriot пропонує розглядати Янченко

Через обмежені запаси ракет PAC-3 нардепка наголосила на необхідності шукати альтернативні варіанти посилення протиповітряної оборони. Зокрема, вона згадала системи SAMP/T, які виробляють в Італії, та наголосила на важливості розвитку власних розробок:

"Тому потрібно насправді шукати інші альтернативні історії. Є ті самі SAMP/T, які виробляються в Італії. І працювати над власними розробками".

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів допомогти Україні з ракетами-перехоплювачами для систем ППО Patriot і NASAMS. Президент наголосив, що забезпечення української протиповітряної оборони боєприпасами залишається першочерговим завданням. Він закликав партнерів серйозно поставитися до потреби України в цих ракетах.

Новини.LIVE писали, що Німеччина більше не має можливості передавати Україні додаткові системи Patriot і ракети до них. За словами міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, нові постачання можуть створити прогалини у власних оборонних можливостях країни. Він закликав інші держави активніше долучатися до посилення української протиповітряної оборони.

Німеччина ППО ракети війна в Україні Patriot балістичні ракети
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації