Системы Patriot. Иллюстративное фото: mod.gov.ua

Мировые запасы ракет PAC-3 для систем Patriot ограничены, а их производство не обеспечивает достаточного количества. Каждая страна должна учитывать собственные потребности в области безопасности при распределении имеющихся ракет. О дефиците этих боеприпасов заявила народный депутат Галина Янченко.

Об этом представительница партии "Слуга народа" рассказала в эфире Вечір.LIVE.

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Сколько ракет PAC-3 для Patriot осталось в мире

По словам Галины Янченко, в Соединенных Штатах, по имеющейся у нее информации, насчитывается около 800 ракет PAC-3. Общий мировой запас составляет ориентировочно 4–5 тысяч единиц. Учитывая интенсивность российских баллистических атак по Украине, этих объемов недостаточно.

Депутат объяснила, что дефицит ракет является объективным, поскольку их производят в недостаточном количестве, а имеющиеся запасы ограничены потребностями безопасности каждой страны.

Также Янченко рассказала о военной помощи Германии. По её словам, Берлин уже передал Украине ракеты, которые мог предоставить без нарушения собственных протоколов безопасности. В то же время на следующий год Германия заложила около 12 млрд евро на военную помощь Украине.

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Какие альтернативы Patriot предлагает рассмотреть Янченко

Из-за ограниченных запасов ракет PAC-3 народный депутат подчеркнула необходимость поиска альтернативных вариантов укрепления противовоздушной обороны. В частности, она упомянула системы SAMP/T, которые производятся в Италии, и подчеркнула важность развития собственных разработок:

"Поэтому нужно действительно искать другие альтернативные варианты. Есть те самые SAMP/T, которые производятся в Италии. И работать над собственными разработками".

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский призвал международных партнеров помочь Украине с ракетами-перехватчиками для систем ПВО Patriot и NASAMS. Президент подчеркнул, что обеспечение украинской противовоздушной обороны боеприпасами остается первоочередной задачей. Он призвал партнеров серьезно отнестись к потребности Украины в этих ракетах.

Новини.LIVE писали, что Германия больше не имеет возможности передавать Украине дополнительные системы Patriot и ракеты к ним. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, новые поставки могут создать пробелы в собственных оборонных возможностях страны. Он призвал другие государства активнее участвовать в укреплении украинской противовоздушной обороны.