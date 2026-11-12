Президент Украины Владимир Зеленский в Дублине. Фото: Reuters

Украина по-прежнему нуждается в военной и энергетической поддержке международных партнеров. Среди приоритетов — укрепление противовоздушной обороны, обеспечение истребителей F-16 боеприпасами и помощь энергетическому сектору. Об этих потребностях заявил президент Владимир Зеленский во время 9-го саммита Европейского политического сообщества в Дублине.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Зеленского в четверг, 12 ноября.

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Зеленский об укреплении противовоздушной обороны Украины

Первоочередной задачей Зеленский назвал обеспечение украинской ПВО ракетами-перехватчиками для систем Patriot и NASAMS. Президент призвал международных партнеров серьезно отнестись к этому вопросу и помочь Украине найти необходимые боеприпасы.

"Наши приоритеты остаются неизменными. Во-первых — противовоздушная оборона. Нам нужны перехватчики для наших "Пэтриотов" и "Насамсов". И я призываю вас отнестись к этому очень серьезно и помочь нам найти эти ракеты", — подчеркнул глава государства.

Зеленский о боеприпасах для истребителей F-16

Вторым приоритетом глава государства назвал поддержку украинской авиации. По его словам, истребители F-16 используются для уничтожения российских реактивных дронов типа "Шахед". В то же время Россия планирует наращивать производство таких беспилотников и увеличивать количество атак с их применением. Поэтому Украине необходимы дополнительные боеприпасы для защиты от воздушных угроз.

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"Второе — наши истребители F-16 и боеприпасы для них. Мы используем F-16, чтобы сбивать российские реактивные "Шахеды". Россияне планируют увеличить как производство реактивных "Шахедов", так и количество атак с их использованием. Поэтому нам нужны боеприпасы для обороны. Прошу вас о поддержке и в этом вопросе", — отметил украинский лидер.

Зеленский об энергетической поддержке в течение зимы

Третьим направлением, в котором Украина нуждается в помощи партнеров, Зеленский назвал энергетическую сферу. Президент подчеркнул, что необходимое оборудование потребуется уже в ноябре, а также в течение всей зимы. По его словам, украинская команда уже подготовила перечень необходимого оборудования.

"Третье — энергетическая поддержка. Она нам нужна уже сейчас, в ноябре, и в течение всей зимы. У нашей команды есть списки необходимого оборудования", — резюмировал президент.

Скриншот заявления Зеленского/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что Литва передаст Украине часть необходимого оборудования для энергетической инфраструктуры, решение о поставках уже принято. Об этом Владимир Зеленский договорился с президентом Литвы Гитанасом Науседой во время встречи. Также лидеры обсудили переговоры в Абу-Даби, обмен пленными и логистическую поддержку Украины.

Новини.LIVE писали, что в ходе переговоров в Абу-Даби Украина и Россия обсуждали масштабный обмен военнопленными в формате "1000 на 1000" или "1200 на 1200". Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона ожидает ответа России по этому и другим предложениям. Также стороны затрагивали вопросы гарантий безопасности, возможной встречи лидеров и прекращения огня в энергетической сфере, на море и в отношении критической инфраструктуры.