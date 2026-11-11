Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В ходе переговоров в Абу-Даби Украина и Россия обсуждали возможность масштабного обмена военнопленными. Среди предложенных форматов — "1000 на 1000" или "1200 на 1200". Украинская сторона ожидает ответа России по этому и другим вопросам, затронутым в ходе встречи.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в Дублине в среду, 11 ноября, сообщает Новини.LIVE.

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Какой обмен пленными обсуждали в Абу-Даби

По словам президента, в первую очередь в ходе переговоров был затронут гуманитарный вопрос — возвращение военнопленных. Украина рассчитывает, что Россия согласится на масштабный обмен.

"На тысячу, может, на тысячу двести получится. Это было бы очень позитивно. Я не вижу причин, почему Россия должна отказаться", — сказал Зеленский.

Президент добавил, что Украина ожидает реакции российской стороны по всем вопросам, которые поднимались в ходе встречи.

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Какие еще вопросы обсуждались в ходе переговоров

Помимо обмена пленными, стороны обсуждали несколько форматов гарантий безопасности для Украины. Также был поднят вопрос о возможной трехсторонней встрече на уровне лидеров, в ходе которой можно было бы обсудить, в частности, территориальные вопросы.

Отдельно обсуждалась возможность прекращения огня в энергетической сфере, на море и в отношении критической инфраструктуры. В то же время российские переговорщики заявили, что не имеют полномочий отвечать на такие предложения.

Украина планирует открыть все переговорные кластеры с ЕС до конца года

Во время общения с журналистами президент также заявил, что Украина должна открыть все переговорные кластеры для вступления в Европейский Союз до конца года.

"Мы должны открыть в этом году все переговорные кластеры. Это очень важный результат. И приступить к следующим шагам", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина сделает все необходимое для достижения этой цели и рассчитывает на поддержку европейских партнеров, в частности Ирландии.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский видит "окно возможностей" для достижения договоренностей о завершении войны до конца 2026 года. Президент пояснил, что в 2027 году политическая ситуация в Европе может измениться, а определенные изменения уже происходят в США. В то же время он скептически оценивает перспективы быстрого прогресса после переговоров американских представителей с Россией.

Также Новини.LIVE писали, что Зеленский планирует встретиться со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Дублине после их переговоров в России. Президент также подчеркнул необходимость участия Европы в мирном процессе и заявил, что завершить войну без европейских партнеров несправедливо и невозможно.