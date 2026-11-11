Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Під час переговорів в Абу-Дабі Україна та Росія обговорювали можливість масштабного обміну військовополоненими. Серед запропонованих форматів — "1000 на 1000" або "1200 на 1200". Українська сторона очікує на відповідь Росії щодо цієї та інших порушених під час зустрічі тем.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції у Дубліні у середу, 11 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Який обмін полоненими обговорювали в Абу-Дабі

За словами президента, насамперед під час переговорів порушили гуманітарне питання — повернення військовополонених. Україна розраховує, що Росія погодиться на масштабний обмін.

"На тисячу, може, на тисячу двісті вийде. Це було б дуже позитивно. Я не бачу причин, чому Росія повинна відмовитися", — сказав Зеленський.

Президент додав, що Україна очікує на реакцію російської сторони щодо всіх питань, які порушували під час зустрічі.

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Які ще питання обговорювали під час переговорів

Окрім обміну полоненими, сторони говорили про кілька форматів гарантій безпеки для України. Також порушили питання можливої тристоронньої зустрічі на рівні лідерів, під час якої можна було б обговорити, зокрема, територіальні питання.

Окремо обговорювали можливість припинення вогню в енергетичній сфері, на морі та щодо критичної інфраструктури. Водночас російські переговорники заявили, що не мають повноважень відповідати на такі пропозиції.

Україна планує відкрити всі переговорні кластери з ЄС до кінця року

Під час спілкування з журналістами президент також заявив, що Україна має відкрити всі переговорні кластери для вступу до Європейського Союзу до кінця року.

"Маємо відкрити цього року всі переговорні кластери. Це дуже важливий результат. І розпочати наступні кроки", — наголосив Зеленський.

За його словами, Україна зробить усе необхідне для досягнення цієї мети та розраховує на підтримку європейських партнерів, зокрема Ірландії.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський бачить "вікно можливостей" для досягнення домовленостей щодо завершення війни до кінця 2026 року. Президент пояснив, що у 2027 році політична ситуація в Європі може змінитися, а певні зміни вже відбуваються у США. Водночас він скептично оцінює перспективи швидкого прогресу після переговорів американських представників із Росією.

Також Новини.LIVE писали, що Зеленський планує зустрітися зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Дубліні після їхніх переговорів у Росії. Президент також наголосив на необхідності участі Європи в мирному процесі та заявив, що завершувати війну без європейських партнерів несправедливо й неможливо.