Президент України Володимир Зеленський в Дубліні. Фото: Reuters

Україна продовжує потребувати військової та енергетичної підтримки міжнародних партнерів. Серед пріоритетів — посилення протиповітряної оборони, забезпечення винищувачів F-16 боєприпасами та допомога енергетичному сектору. Відповідні потреби озвучив президент Володимир Зеленський під час 9-го саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Зеленського у четвер, 12 листопада.

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Зеленський про посилення протиповітряної оборони України

Першочерговим завданням Зеленський назвав забезпечення української ППО ракетами-перехоплювачами для систем Patriot і NASAMS. Президент закликав міжнародних партнерів серйозно поставитися до цього питання та допомогти Україні знайти необхідні боєприпаси.

"Наші пріоритети залишаються незмінними. Перше — протиповітряна оборона. Нам потрібні перехоплювачі для наших "Петріотів" та "Насамсів". І я закликаю вас поставитися до цього дуже серйозно та допомогти нам знайти ці ракети", — наголосив глава держави.

Зеленський про боєприпаси для винищувачів F-16

Другим пріоритетом глава держави назвав підтримку української авіації. За його словами, винищувачі F-16 використовують для знищення російських реактивних дронів типу "Шахед". Водночас Росія планує нарощувати виробництво таких безпілотників і збільшувати кількість атак із їх застосуванням. Тому Україні необхідні додаткові боєприпаси для захисту від повітряних загроз.

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"Друге — наші винищувачі F-16 та боєприпаси для них. Ми використовуємо F-16, щоб збивати російські реактивні "Шахеди". Росіяни планують збільшити як виробництво реактивних "шахедів", так і кількість атак з їх використанням. Тому нам потрібні боєприпаси для оборони. Прошу вас про підтримку в цьому питанні також", — зазначив український лідер.

Зеленський про енергетичну підтримку протягом зими

Третім напрямом, у якому Україна потребує допомоги партнерів, Зеленський визначив енергетичну сферу. Президент наголосив, що необхідне обладнання потрібне вже в листопаді, а також упродовж усієї зими. За його словами, українська команда вже підготувала перелік необхідного обладнання.

"Третє — енергетична підтримка. Вона нам потрібна вже зараз, у листопаді, і протягом усієї зими. У нашої команди є списки необхідного обладнання", — резюмував президент.

Скриншот заяви Зеленського/Telegram

Новини.LIVE інформували, що Литва передасть Україні частину необхідного обладнання для енергетичної інфраструктури, рішення про постачання вже ухвалене. Про це Володимир Зеленський домовився з президентом Литви Гітанасом Науседою під час зустрічі. Також лідери обговорили переговори в Абу-Дабі, обмін полоненими та логістичну підтримку України.

Новини.LIVE писали, що під час переговорів в Абу-Дабі Україна та Росія обговорювали масштабний обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000" або "1200 на 1200". Володимир Зеленський заявив, що українська сторона очікує на відповідь Росії щодо цієї та інших пропозицій. Також сторони порушували питання гарантій безпеки, можливої зустрічі лідерів і припинення вогню в енергетичній сфері, на морі та щодо критичної інфраструктури.