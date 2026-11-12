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Головна Новини дня Зеленський: Литва передасть Україні енергетичне обладнання

Зеленський: Литва передасть Україні енергетичне обладнання

Ua ru
12 листопада 2026 00:22
Зеленський заявив, що Литва надать Україні енергетичне обладнання Reuters
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Литви Гітанасом Науседою, на якій було обговорено зустрічі в Абу-Дабі, українську енергетику та логістичну підтримку. Наразі вже є рішення, що Литва надасть Україні частину необхідного енергетичного обладнання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пост глави держави у Telegram.

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Що відомо про зустріч Зеленського та Науседи

Зеленський коментуючи зустріч з литовським лідером зазначив, що вони максимально координуються в усіх питаннях, які стосуються зусиль для миру.

"Розповів Гітанасу про зустрічі, які відбулися цими днями в Абу-Дабі. Найважливіше — вдалося домовитися про обмін полоненими, і розраховуємо, що він буде великим", — розповів президент.

Окрім того, лідери України та Литви говорили про допомогу українській енергетиці та логістичну підтримку. Глава держави зазначив, що наразі в багатьох містах України дуже складно і є розуміння, які об'єкти можуть стати цілями для нових атак РФ.

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"Литва надасть частину необхідного обладнання. Рішення вже є, і ми очікуємо на постачання. Дякую", — наголосив Зеленський.

Резюмуючи президент додав, що ведеться підготовка до того, що вже у першій половині 2027 року Литва буде головувати в Раді ЄС.

"Робимо все для того, щоб до кінця 2026-го відкрити всі кластери і під час литовського головування вже закривати переговорні розділи. Поділився з Гітанасом ідеями, які можуть прискорити це, і є повна підтримка з боку Литви. Дякую за готовність нам допомогти", — підсумував український лідер.

Зеленський та Науседа обговорили енергетичну допомогу
Пост Зеленського. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, глава МЗС України Андрій Сибіга розповів, що 10 листопада українська сторона передала Росії свої пропозиції щодо припинення вогню на двох напрямках. Мова йде про Чорне море та енергетику.

Також ми писали, що за словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченко, цієї зими українці можуть залишатися без світла до 20 годин на добу. Водночас одним з головних завдань стане забезпечення живленням критичної інфраструктури.

Володимир Зеленський Гітанас Науседа Литва війна в Україні енергетика
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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